Morre Andreia Fetter, atriz de Canto de Sereias, aos 61 anos

A atriz Andreia Fetter faleceu aos 61 anos de idade. De acordo com o Jornal Extra, ela fazia tratamento contra um câncer e morreu na quarta-feira, 18. Ela era diretora do Theatro Guarany em Pelotas, Rio Grande do Sul.

Andreia ficou conhecida por sua carreira na TV entre as décadas de 1980 e 1990. Ela atuou na minissérie Canto da Sereia, da TV Manchete, e também nos programas de humor Viva o Gordo, da TV Globo, e Veja o Gordo, do SBT. Além disso, ela foi Miss Rio Grande do Sul em 1985.

Ela deixou uma filha, Maria, e seu corpo foi cremado.

Morre Tito Jackson

O cantor e compositor Toriano Adaryll Jackson, mais conhecido como Tito Jackson, irmão de Michael Jackson (1958-2009), morreu aos 70 anos. A informação foi confirmada pelos filhos do artista na noite de domingo, 15, em uma publicação nas redes sociais.

"É com o coração pesado que anunciamos que nosso amado pai, o membro do Hall da Fama do Rock & Roll Tito Jackson, não está mais conosco. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e seu bem-estar", escrevem TJ, Taj e Taryll.

De acordo com informações preliminares, Tito teria sofrido um ataque cardíaco enquanto dirigia. "Embora a causa oficial da morte ainda não tenha sido determinada, acredita-se que Tito tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dirigia de Novo México para Oklahoma", declarou Steve Manning, amigo e ex-empresário da família Jackson.

Tito integrou a banda Jackson 5, formada em 1964, ao lado dos irmãos Michael (1958-2009), Jermaine, Jackie, e Marlon, com Randy tendo se juntado ao grupo posteriormente. Entre seus maiores sucessos durante as décadas de 1960 e 1970, estão canções como 'I'll Be There', 'ABC', 'I Want You Back' e 'The Love You Save'.