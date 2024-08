Maiara arranca suspiros ao posar com biquíni estampado na beira da piscina

Aproveitando o dia ensolarado, a cantora sertaneja Maiara renovou o bronzeado na beira da piscina e compartilhou registros praticando yoga; veja

Dupla de Maraisa no sertanejo, a cantora Maiara aproveitou a tarde ensolarada desta sexta-feira, 23, para dar uma renovada no bronzeado perto da piscina. Em seu perfil oficial no Instagram, a morena compartilhou um vídeo estilo boomerang para mostrar o look escolhido.

Para curtir o dia, a artista optou por um biquíni multicolorido, estampado com folhas, e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo. Usando também um óculos de sol, Maiara ainda publicou um vídeo praticando yoga.

"Momento de me conectar com a fonte", escreveu ela na legenda.

Confira os registros:

Maiara e Matheus Gabriel pretendem se reconectar e superar problemas do término

O amor está no ar para Maiara! Sendo vista ao lado de seu ex-namorado, Matheus Gabriel desde o início de agosto, a dupla de Maraisa tem sido vista circulando de mãos dadas em bastidores de shows e eventos. Segundo informações do portal LeoDias, o ex-casal busca uma reaproximação.

Os dois cantores terminaram há quatro meses, mas ainda não colocaram rótulos na nova relação. De acordo com fontes próximas à artista, a nova tentativa de se entender não excluiu os ressentimentos relacionados ao término. Por isso, o objetivo de Matheus e Maiara é superar o problema gerado pela separação, para, depois, seguir em frente.

Ainda segundo o veículo, é por esse motivo que eles estão aproveitando o momento para levar a relação com calma, tomando cuidado na hora de agir um com outro.

Vale lembrar que os dois namoraram por apenas quatro meses no ano de 2023. A separação foi anunciada em outubro de 2023. Na época, ela falou sobre a separação. "Boa noite gente... Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo... Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo... Espero que entendam... É que nos apoiem nesse momento difícil!", disse ela.

E completou: "Outra coisa não criem conspirações, enredos... Enfim inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento... Não houve traição... Não houve brigas... Não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes...".

Confira um momento recente de Maiara e Matheus Gabriel: