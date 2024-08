Lulu Santos cancela show ao ir para o hospital. Saiba qual é o estado de saúde dele

O cantor Lulu Santos passa por bateria de exames em hospital no Rio de Janeiro e o possível diagnóstico vem à tona

O cantor Lulu Santos precisou cancelar o show que iria realizar neste final de semana na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, para cuidar de sua saúde. O artista foi levado a um hospital e realizou uma bateria de exames. Agora, ele aguarda pelos resultados.

De acordo com o comunicado da equipe dele, Lulu Santos está com sintomas de dengue e seu quadro de saúde é considerado bom. Ele está lúcido. Com a ida ao hospital, ele cancelou o show, que será remarcado.

"O cantor Lulu Santos deu entrada no hospital São Vicente, no Rio, na tarde de hoje, com quadro viral compatível com os sintomas da Dengue. O artista passou por uma bateria de exames e segue aguardando os resultados. Seu quadro de saúde é lúcido e em bom estado geral. Por recomendações médicas, Lulu precisará cancelar sua apresentação de amanhã - sábado (3) - na Chapada dos Guimarães (MT). O show será remarcado e comunicado pelas redes sociais da organização e do artista. O evento de sábado segue mantido com nova atração. Lamentamos o ocorrido e desejamos uma breve recuperação ao nosso Hitmaker. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos", informaram.