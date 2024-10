Luciano Camargo reflete sobre afastamento de pessoas em sua vida: ‘Liberei o perdão’

O cantor Luciano Camargo falou sobre ter se afastado de pessoas ao longo de sua vida e reflete sobre o perdão

O cantor Luciano Camargo fez um comentário sobre ter se afastado de pessoas ao longo de sua vida. Sem citar nomes, ele disse que precisou cortar relações ao longo de sua trajetória, mas afirmou que perdoou as histórias que deixou no passado.

O depoimento dele foi feito em uma participação no podcast BrunetCast, no qual ele falou sobre ter perdoado após se converter para a religião evangélica. "Hoje eu posso dizer, graças a Deus, que eu convido muito bem com a minha família. Claro, eu sou um homem. Tive momentos em minha vida em que tive que cortar relações. Hoje eu sei que eu posso amar essas pessoas, mesmo não tendo relações com elas. Pratiquei e liberei o perdão que Deus liberou em mim, que isso foi um milagre pedido, que tive dois anos depois da minha conversão. Dois anos de oração eu consegui perdoar. A conversão me fez entender o que é o amor de Cristo", disse ele.

E completou: "Hoje eu entendo que se eu não convivo com a pessoa que eu amo e que eu liberei perdão, é porque nós não temos que dar jeitinho nas coisas. Mas quando eu descobri esse milagre na minha vida, eu falei: sou imperfeito, sujo, pecador, mas eu sei perdoar".

Decoração da casa de Luciano

O cantor Luciano Camargo vive em uma mansão com a sua família e detalhes da decoração foram exibidos nas redes sociais neste final de semana. A esposa dele, Flávia Camargo, registrou uma foto com uma das filhas em uma sala da propriedade e mostrou como é a decoração do espaço.

Na imagem, os fãs puderam ver que o casal escolheu um estilo clássico para decorar o local. O ambiente conta com papel de parede com estilo romântico, tapetes com desenhos de flores, móveis no estilo colonial e móveis com detalhes especiais.