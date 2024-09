Kell Smith faz música com mensagem especial: 'É um abraço sonoro'

Kell Smith lança a música Com Acento ou Sem, na qual transmite uma mensagem sobre coragem para enfrentar os medos

A cantora Kell Smith está com novidade em sua carreira! Nesta sexta-feira, 27, ela lançou a música Com Acento ou Sem em todas as plataformas de áudio. A canção traz uma mensagem sobre a importância de cuidar da saúde mental. Por isso, ela decidiu lançar a música neste mês, no qual é divulgada a campanha Setembro Amarelo, que é sobre saúde mental.

“Mais do que uma canção é um abraço sonoro que encoraja o ouvinte a enfrentar seus medos, a viver o presente e a se aceitar em todas as suas formas”, disse ela, que ainda completou: “O arranjo do Bruno Alves traduz todas as camadas da mensagem, misturando sons da natureza e um lindo arranjo acústico. Cada detalhezinho da música foi pensado para fazer sentir. Vale a pena escutar. Viva a música brasileira”.

A canção também chega à internet com um clipe, no qual Kell Smith demonstra um dia em que consegue transformar o medo em coragem por meio da lembrança dos motivos para sonhar e amar.