Jorge Vercillo sobe aos palcos com o filho e fala sobre futuro: 'Falta de trabalho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jorge Vercillo fala sobre parceria musical com seu filho, preocupação com falta de trabalho e revela projetos futuros

Jorge Vercillo acaba de retornar de Portugal, onde apresentou a turnê comemorativa JV30, que celebra seus 30 anos de carreira. De volta ao Brasil, o cantor subirá ao palco no próximo mês, ao lado de seu filho Vini Vercillo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor de grandes sucessos da MPB fala sobre parceria com o filho, projetos e preocupação com o futuro.

"Ele vai tocar no Qualistage comigo, vão ser dois guitarristas… Ele saiu da minha banda e me indicou o Rik Oliveira que foi ex-integrante do The Voice, um cara que canta e toca muito! Só que quando o Vini vem tocar comigo também e com o Rik, é muito bacana, porque a banda fica integrada de uma forma muito legal.", explica o cantor.

"Eu sou muito fã do Vini musicalmente. Acho que ele tem uma musicalidade surpreendente e acho que se ele tiver continuidade carreira dele ele vai conquistar, não sei se milhões de fãs, mas ele vai conquistar muitos corações que gostam de uma boa música.", elogia o pai, orgulhoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Vercillo (@jorgevercillooficial)

Além de Vini, o cantor também é pai de Victor e da caçula Luiza. À CARAS Brasil, Vercillo conta que após se tornar pai, muitas coisas mudaram para ele, tanto como artista, quanto como ser humano, e revela uma enorme preocupação com relação ao mundo e ao trabalho: "Me preocupa e me entristece muito o mundo nessa questão climática e nas questões de trabalho, falta de trabalho, automatização dos serviços, tudo isso me preocupa muito com relação ao mundo que a gente tá deixando não só para os meus filhos, mas para os nossos filhos.", desabafa.

E continua: "Eu me sinto muito culpado por não ter 'pego a marreta' e não ter quebrado ainda mais as estruturas. A minha geração que tá agora com 40, 50 anos, deveria ter feito isso, deveria ter sido mais transgressora de quebrar mais as estruturas, tentar aperfeiçoar ainda mais esse mundo, coisa que eu acho que nós nos acomodamos muito."

Vercillo fala sobre a preocupação com relação a automatização dos trabalhos que acontece no mundo hoje: "Você vê aí tantos empreendedores automatizando os serviços, não só no Brasil, mas no mundo! O Brasil ainda é um dos poucos lugares onde tem trabalhos assim, primários, ainda tem serviço, embora você vá em uma Decathlon, por exemplo, e vê com muita tristeza que despediram todos os caixas e agora são caixas eletrônicos." reflete o artista, indignado.

Recentemente em Portugal, Vercillo conta que se surpreendeu com a quantidade de nativos portugueses que tinham suas letras na ponta da língua durante os shows e relembra momentos de interação com o público: "Eu fiquei muito contente, porque tivemos uma venda grande de ingressos, principalmente em Lisboa e Porto, e não teve só brasileiros. Eu comecei a ser abordado por portugueses ainda no aeroporto, o próprio rapaz que trabalhava na alfândega, falando de músicas minhas, novela e tal. Também tiveram vários pedidos de música. Então a surpresa pra mim foi ser um show que parecia que eu estava no Brasil.", conta.

O cantor aproveitou também para curtir o país com a esposa, a empresária Martha Suarez. Ele relembra os pontos turísticos que conheceu, destacando a beleza da Gruta de Benagil, uma gruta marinha natural localizada na vila de Benagil, no Algarve, Portugal. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Vercillo (@jorgevercillooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Vercillo (@jorgevercillooficial)

Filho da MPB, Jorge Vercillo, que foi inspirado desde o início por artista como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Milton Nascimento e Chico Buarque, revela que está desenvolvendo um samba, que inicialmente é um poema do compositor Paulo Mendonça: "Ele me mandou uma letra bonita pra caramba, eu fiz um samba, tô dando uma pincelada nova nela, até hoje mexendo nessa música. Eu to sempre compondo, eu to sempre preparando o material futuro.", diz.

Em 09 de novembro, Vercillo subirá ao palco do Qualistage, no Rio de Janeiro. Além de enormes sucessos de sua carreira como Que Nem Maré, Homem Aranha, Monalisa, Final Feliz e Encontro das Águas, o cantor apresentará canções como Sentido, em parceria com Orlando Moraes e Águias e Sereias, fruto de sua parceria com Mark Exodus.