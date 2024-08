Vivendo um relacionamento com Ana Castela, Gustavo Mioto foi surpreendido por presente inusitado de fã e reagiu de forma bem humorada ao ocorrido

Eita! Durante seu show mais recente, o cantor Gustavo Mioto foi surpreendido por um presente inusitade de uma fã. A jovem jogou uma calcinha no palco do artista e recebeu uma resposta bem humorada dele, que vive um relacionamento com a também cantora, Ana Castela.

“Esse palco hoje você está vendo um rapaz que namora e outro pai de família (Luan Santana)… Você acha que hoje é dia de você dar um presente desse? Eu não gostei, usar eu não vou”, brincou o cantor, arrancando risadas do público.

“Você acha que tem condição? Como é que é? Eles que lutem?”, completou Mioto, em tom de brincadeira.

Na internet, fãs e internautas elogiaram a maneira descontraída com que o artista lidou com a situação. "Amei a postura dele", disse uma seguidora. "Até que enfim um cantor sertanejo que tem postura de homem casado", opinou outra. "Homem de caráter faz assim!", comentou mais uma.

“Aqui nesse palco hoje, você tá vendo um rapaz que namora e outro que é pai de família (Luan Santana). Acha que é dia de dar um presente desses?" pic.twitter.com/ya6cWd1PLh — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 21, 2024

Gustavo Mioto revela lado nerd após sair da casa dos pais

Na tranquilidade de seu apartamento, em Alphaville, na Grande São Paulo, Gustavo Mioto tem tempo o bastante para analisar a vida. Com 12 anos de carreira na música, o cantor entrega que passou a se reconhecer ainda mais desde que saiu da casa dos pais para morar sozinho, há mais ou menos um ano. “É uma grande conquista. Eu acreditava que demoraria muito mais para chegar a esse momento consolidado na música”, avalia ele, que abriu as portas de seu lar com exclusividade para CARAS. O cenário que o cerca — com bonecos, super-heróis e quadros — reflete a real personalidade do homem por trás de sucessos sertanejos: “Eu sou um nerd!”, define ele, que chegou a estudar Engenharia da Computação.

“Eu nunca tinha experimentado viver assim, sozinho. Tem sido diferente. Costumo dizer que aqui estou tendo a chance de conhecer o Gustavo Mioto como pessoa física, porque a jurídica eu já conheço muito bem. Me pergunto todos os dias quem é esse guri”, entrega ele.

Em uma fase repleta de transformações e muito aprendizado, ele reflete sobre as escolhas que moldaram sua trajetória e o fizeram chegar tão longe. “Acho que meu maior aprendizado foi parar de comparar o meu tempo com o dos outros. Passei a acreditar em mim e a entender que a carreira artística é repleta de nuances”, conta o artista, que recentemente encerrou o projeto MiotoTerapia, lançado nas plataformas digitais de música. Por ter começado a trilhar seu caminho profissional muito jovem, ele admite que a carreira o fez ter que abrir mão de muita coisa. Confira a entrevista completa.