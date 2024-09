Estrela dos Beatles, Ringo Starr cancela shows finais de turnê após problema de saúde

Ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr precisou cancelar últimos shows de sua turnê para se recuperar de problema de saúde; entenda

Icônico ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr precisou cancelar os dois shows finais de sua atual turnê com a All Starr Band por motivos de saúde. Aos 84 anos de idade, o músico estava previsto para se apresentar na Filadélfia e em Nova York ainda nesta semana, mas foi recomendado que ele descansasse após contrair uma gripe.

O anúncio foi feito na última terça-feira, 24, nas redes sociais do artista. Segundo o comunicado oficial da banda, Ringo consultou um médico que recomendou o cancelamento dos shows para garantir sua completa recuperação. O representante também informou que os ingressos dos shows cancelados serão reembolsados automaticamente, e os compradores receberão orientações por e-mail sobre o processo.

Apesar de ser uma notícia que deixou os fãs preocupados, Ringo Starr se manteve positivo ao longo de toda a turnê. No entanto, ainda não há informações sobre quando ele poderá voltar aos palcos.

Confira o comunicado na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ringo Starr (@ringostarrmusic)

Por que não teve show dos Beatles no Brasil?

O cantor Paul McCartney esbanjou sinceridade ao explicar uma curiosidade dos fãs brasileiros. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ele explicou o motivo o Brasil não ter recebido shows dos Beatles no passado. Ele revelou que a decisão partia de um produtor do grupo, e não dos próprios cantores.

"A verdade é que nós simplesmente ouvíamos nosso agente. Ele nos dizia: "Vocês vão para o Japão". E nós dizíamos: "OK". E íamos para o Japão. Então, se ele nunca mencionasse o Brasil, nós nunca viríamos aqui. Mas hoje é mais minha escolha. Eu posso dizer para o meu produtor: "Quero ir para o Brasil, é possível?", disse ele, que sempre inclui o Brasil em suas turnês mundiais.

Vale lembrar que a banda The Beatles fez sucesso nas décadas de 1960 e 1970 após surgir em Liverpool, na Inglaterra. O grupo era formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.