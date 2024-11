Ela cresceu! Filha de Eduardo Costa está com 18 anos e segue os passos do pai

Filha do cantor Eduardo Costa, a jovem Maria Eduarda já está com 18 anos e se torna cantora. Assista aos vídeos dela soltando a voz

O cantor Eduardo Costa já é pai de uma adolescente! A filha dele, Maria Eduarda, está com 18 anos e mostra que está seguindo os passos do pai. Nas redes sociais, a jovem aparece cantando em novos vídeos e encanta a todos com seu talento.

Recentemente, Maria Eduarda fez sucesso ao cantar a música Estou Apaixonado, de João Paulo e Daniel, e um vídeo no Instagram. Ela foi muito elogiada pela sua voz encantadora.

Vale lembrar que a jovem é fruto do relacionamento de Eduardo Costa com Lilia Araujo. Ela vive em Minas Gerais e se tornou influenciadora digital.

Há pouco tempo, Maria Eduarda se declarou para o pai em uma data especial. "Sou muito sortuda por ter o senhor como pai, um pai carinhoso, presente e que sempre faz questão de me ver feliz. Obrigada por todos os conselhos, por cuidar de mim tão bem e claro, por todos os shows particulares que o senhor faz pra mim kkkk…Que Deus te guie sempre para os melhores caminhos e que sua vida seja repleta de saúde, amor, paz e felicidade. Eu te amo mais que tudo e espero um dia conseguir te fazer tão feliz quanto o senhor me faz! Minha maior inspiração e orgulho!!", disse ela.

Eduardo Costa relembra fim da parceria com Leonardo

O cantor Eduardo Costa (43) explicou o fim do projeto Cabaré, no qual ele cantava com Leonardo. Em conversa no programa Fofocalizando, ele contou que não existe briga entre eles. “Não, da minha parte não. Acabou, cria um mal-estar. Era um projeto entre dois amigos que acabou tomando outro rumo”, disse ele.

E completou sobre ainda admirar o amigo. “Acaba que cada um fala uma coisa, um diz uma coisa, outro diz outra. E ficou o dito pelo não dito. E acaba criando de alguma forma um mal-estar. Mas eu amo o Leonardo. É uma pessoa que faz parte da minha vida e nunca vai deixar de fazer. O Cabaré é uma vírgula na nossa vida. Como qualquer vírgula não é um ponto final, é só uma pausa”, contou.

