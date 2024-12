Celine Dion presta homenagem emocionante ao marido, falecido há 8 anos

Céline Dion resgatou uma foto com o marido no dia em que completariam 30 anos de união; companheiro da cantora faleceu em 2016

A cantora Céline Dion emocionou os fãs na noite de terça-feira, 17, ao compartilhar em suas redes sociais uma homenagem ao marido, René Angélil, falecido há 8 anos em decorrência de um câncer na garganta. Em seu Instagram oficial, a artista resgatou uma foto do dia em que subiram ao altar e contou que o casal faria 30 anos de casamento.

"Você ainda preenche meu coração todos os dias. Você é tudo para nós, sentimos muito a sua falta. Feliz aniversário de 30 anos, meu amor", escreveu Céline na legenda da postagem. Ao final da declaração, ela assinou seu nome e dos três filhos, René-Charles, Eddy e Nelson.

O marido de Céline Dion foi diagnosticado com a doença em 1998, quatro anos após os dois se casarem, e em 2000, contaram que René Angélil estava curado. No entanto, o câncer retornou em 2014 e o companheiro da cantora enfrentou o diagnóstico por dois anos até falecer, em 2016.

Vale lembrar que Céline Dion e René Angélil se conheceram em 1980. Ele se tornou empresário da cantora e os dois trabalharam juntos por cerca de 7 anos antes de iniciarem o romance, em 1987. O casamento aconteceu em 1994, na Basílica de Notre-Dame de Montreal, no Canadá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Céline Dion (@celinedion)

Em rara aparição, Céline Dion confessa saudade dos palcos

Em outubro deste ano, Céline Dion esteve presente no Spirit of Life Award no City of Hop's 2024 para falar sobre a Síndrome da Pessoa Rígida, doença que enfrenta desde 2022. A artista não fazia apresentações desde a abertura dos Jogos Olímpicos, em Paris, no mês de julho deste ano.

"Esta é a primeira vez que estou em um palco desde que estive na Torre Eiffel. E eu meio que sinto falta disso", confessou Céline. Na sequência, a cantora garantiu que está em um lugar que realiza tratamento e pesquisas, proporcionando novos métodos para combater doenças; confira mais detalhes!

Leia também: Documentário de Céline Dion contém cena forte de sua batalha contra doença rara