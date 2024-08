Causa da morte de Nahim é mantida em sigilo e o motivo é revelado

Andreia de Andrade revela o motivo para o resultado do laudo com a causa da morte do cantor Nahim não ter sido revelado publicamente

A morte do cantor Nahim aconteceu em junho de 2024 e a causa da morte dele ainda não foi revelada publicamente. Nesta quarta-feira, 21, a assessoria de imprensa de Andreia de Andrade, ex-esposa dele, informou que o resultado do laudo segue em segredo de justiça.

A investigação sobre a morte do artista segue em andamento e a causa da morte também. Com isso, o juiz responsável pelo caso impediu a retirada do sigilo sobre o laudo com a causa do falecimento do cantor para garantir o bom andamento da investigação e para proteger a imagem de Nahim.

Com isso, Andreia explicou o motivo da decisão do juiz em manter o assunto em segredo de justiça. "A decisão foi tomada em respeito à memória do Nahim, e para resguardar sua imagem. O laudo permanece em segredo de justiça, e não será revelado ao público. As pessoas que realmente precisam saber o conteúdo deste laudo terão acesso às informações", disse ela em um comunicado à imprensa.

Nahim faleceu aos 71 anos de idade e foi encontrado sem vida na escada de sua casa.

Andreia de Andrade falou sobre a morte de Nahim

Em junho de 2024, poucos dias após a morte do cantor Nahim, Andreia de Andrade concedeu uma nova entrevista sobre a morte do artista. Ela contou que não acredita que tenha sido apenas um acidente.

Andreia contou ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, que ele pode ter sofrido um mal súbito antes de cair da escada. "Não foi que ele tropeçou da escada e caiu e bateu a cabeça, não. Ainda não saiu o laudo pericial, mas eu, por buscar informação, até pra entender isso, [pode ter sido] um indício de infarto. A televisão tava ligada, ele deve ter passado mal, tentou buscar uma ajuda, um recurso, levantou e ao levantar possa ter dado um mal súbito e caiu onde a princípio bateu a cabeça e deu esse traumatismo", disse ela.

Então, ela contou que ainda não caiu a ficha de que ele faleceu. "Não podia ter sido dessa forma, não podia ser agora, podia ser só mais pra frente. Não queria que fosse agora, sério", afirmou.