Cardi B anuncia nascimento de sua terceira filha com rapper Offset

Pouco tempos após revelar terceira gravidez, a cantora Cardi B anunciou o nascimento da filha: 'Coisinha mais linda'

A cantora Cardi B surpreendeu os fãs na última quinta-feira, 12, ao revelar em suas redes sociais que sua terceira filha já chegou ao mundo! A bebê, fruto de seu casamento com o rapper Offset, nasceu no dia 7 de setembro.

Em seu Instagram oficial, Cardi B abriu um álbum de fotos especiais com a herdeira caçula ainda na maternidade. Nas imagens, é possível perceber Kulture, de 6 anos, e Wave, de 3, encantados com a irmãzinha.

"A coisinha mais linda. Sete de setembro de 2024", escreveu a estrela na legenda da postagem. Até o momento, a cantora ainda não mostrou o rostinho da filha, assim como também não revelou o nome.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores de Cardi B a parabenizaram pelo nascimento da filha caçula. "Parabéns, mamãe", declarou a ginasta Simone Biles. "Parabéns, rainha!", disse uma fã. Artistas brasileiros como a cantora Anitta e Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, deixaram emojis carinhosos na postagem.

Vale lembrar que Cardi B revelou ao público a gravidez somente em agosto, já na reta final da gestação. Na ocasião, ela compartilhou em suas redes sociais fotos encantadoras mostrando o barrigão.

Na época, de acordo com informações do site 'PageSix’, a cantora teria oficializado o pedido de divórcio com Offset dias antes. Juntos desde 2017, os dois já enfrentaram algumas separações ao longo da relação por rumores de infidelidade por parte do artista. Apesar dos rumores de separação, Cardi B não se pronunciou a respeito do assunto.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cardi B (@iamcardib)

Cardi B arremessou microfone em DJ

Em julho de 2023, a rapper Cardi B virou assunto nas redes sociais ao arremessar um microfone em um fã que assistia ao seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela perdeu a paciência quando a pessoa na plateia jogou uma bebida nela. Porém, essa não foi a primeira vez que ela fez isso nos últimos dias.

Pouco tempo antes, Cardi B também viralizou na internet ao jogar o microfone no DJ que tocava em seu show. Os fãs que estavam presentes informaram que o DJ cortava as músicas antes do combinado com a cantora e ela perdeu a paciência. Com isso, ela arremessou o microfone na direção dele. O episódio também aconteceu neste final de semana em Las Vegas.

A segunda vez que ela arremessou o microfone foi contra um fã. Ela cantava no palco normalmente quando um fã agitou um copo e o líquido voou na direção da cantora. Ela se assustou e revidou, jogando o microfone na pessoa que estava com o copo; saiba mais detalhes!