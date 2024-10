Cantor MC Robertinho morre aos 25 anos. Entenda o que aconteceu

O cantor MC Robertinho faleceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, no último final de semana em uma tragédia na rodovia

O cantor MC Robertinho faleceu aos 25 anos de idade na noite do último domingo, 29, em uma tragédia em Guarulhos, na Grande São Paulo. O artista sofreu um grande acidente de carro na Rodovia Ayrton Senna, por volta das 22h55, e não resistiu aos ferimentos.

O acidente envolveu quatro carros em uma colisão entre dois veículos e com capotamento. Robertinho era o motorista de um dos carros e seu veículo capotou na rodovia devido à força da colisão.

Outra morte no mundo do funk

O funkeiro MC Vini VL, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 30, em frente a um bar na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento da briga e do incidente, segundo informações da TV Bandeirantes.

O assassinato teria ocorrido após uma discussão. De acordo com a polícia, o funkeiro, que se chama Vinícius Andrade, e o atirador teriam se encontrando em um primeiro estabelecimento. Nesse local, a mulher que estava com o suspeito cumprimentou Vini com um beijo no rosto e conversou com ele, conforme revelou o delegado Marcelo do Prado, do 1º DP de Carapicuíba, ao programa Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

A atitude teria causado irritação no suspeito, que deixou o local. Pouco tempo depois, os dois se encontraram novamente no outro local e começaram a discutir. Com isso, o suspeito teria ido até a casa dele onde, de acordo com testemunhas, ele guardava uma arma de fogo.

Imagens obtidas pela polícia mostram o atirador na frente do bar com a arma em mãos. Em seguida, ele faz diversos disparos contra a vítima. Vinícius foi levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.