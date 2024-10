Bruno Mars completa 39 anos em solos brasileiros, país de seu coração

Nesta terça-feira, 8, o artista pop Bruno Mars está completando 39 anos no Brasil, seu país do coração

Nesta terça-feira, 8, o cantor pop Bruno Mars completa 39 anos. Querido pelos brasileiros em uma relação de muita reciprocidade, o artista escolheu o Brasil para passar seu aniversário.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Bruno contou que a admiração pelo Brasil surgiu ainda na infância, quando assistiu um filme sobre capoeira junto com seu pai: "Foi a partir daí que comecei a sonhar em um dia visitar o Brasil." explicou na ocasião.

A paixão de Bruno pelo Brasil se confirmou, pois é a 4ª vez que o popstar está em solos brasileiros. Sua primeira vez por aqui foi em 2012, em que ele se apresentou no Summer Soul Festival. Depois o artista voltou em 2017, trazendo a turnê 24K Magic World Tour, uma apresentação de seu terceiro álbum de estúdio.

Em 2023, o cantor marcou presença no festival musical The Town e agora, em 2024, Bruno se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba.

Ainda para o Fantástico, no início do ano, o artista falou sobre os fãs brasileiros: "Os shows no Brasil sempre são diferentes porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora eu quero comemorar o meu aniversário lá. É dia 8 de outubro, e tem um show nesse dia no Brasil. Avisem a todos, é a festa do aniversário brasileira do Bruno."

Bruno é dono de músicas de sucesso como Die With A Smile, Locked out of Heaven, When I Was Your Man, That's What I Like, Talking to the Moon e Just the Way You are.