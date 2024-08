Bárbara Eugênia recorda último contato com a cantora Diana, encontrada morta em SP: 'Deprimida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara Eugênia ressalta importância de Diana em sua carreira e presta homenagem ao ícone da canção sentimental

Eterna admiradora de Diana (1954-2024), a cantora Bárbara Eugênia (44) leva diversos ensinamentos da rainha da música romântica brasileira em sua carreira. Além do posto de fã, a jovem artista dividiu os palcos com o ícone das canções sentimentais e deve um de seus maiores sucessos também à ela.

"Ela é responsável por um dos meus maiores hits. É lindo o poder de uma canção popular, da música romântica", diz Bárbara, em entrevista à CARAS Brasil. A artista conta que a última vez que falou com Diana foi há alguns anos, por telefone, para convidá-la a subir novamente aos palcos .

"Eu tentei que ela fizesse mais uns shows comigo pois recebia muitos convites, mas ela estava deprimida e não queria. Uma pena. Teria sido maravilhoso! Mas, pelo menos tivemos, e ela teve, aquela volta em São Paulo."

Bárbara diz que definiria Diana com a palavra amor, e que, agora, guarda com carinho os momentos especiais que dividiu cantando com a artista. Sucesso dos anos 1970, a cantora é dona de hits como Porque Brigamos e Amor Só Se Paga Com Amor.

Ana Maria Siqueira Iório, nome de batismo de Diana, foi encontrada morta pelo filho, André, na última quarta-feira, 21, em sua casa no Rio de Janeiro. A artista foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande, também no Rio.

No local, a equipe médica tentou reanimar a artista, porém, não obteve sucesso. Até o momento, a causa da morte não foi revelada, porém, há a suspeita de que ela tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia. O velório aconteceu na Capela Municipal de Araruama, no Rio de Janeiro, e foi seguido de uma cerimônia íntima para os amigos e familiares.

CONFIRA HOMENAGEM DE BÁRBARA EUGÊNIA À CANTORA DIANA: