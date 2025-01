Sincronia evidencia força de estilistas em nova e criativa coleção

Nova coleção de estilistas foi inspirada em términos de seus relacionamentos

Em 2016, as estilistas italianas e amigas de longa data Gilda Ambrosio (33) e Giorgia Tordini (40) lançaram a The Attico, uma marca que reflete o espírito festeiro e ousado de suas fundadoras e que leva os conceitos de feminilidade por um caminho visual voltado para a sensualidade moderna, com toques utilitários marcantes e feminilidade baseada no luxo.

A sincronicidade de Tordini e de Ambrosio é tamanha, que ambas terminaram os seus relacionamentos amorosos em datas próximas, o que serviu de inspiração para a coleção desta temporada, batizada de The Sound of a Breaking Glass — o som do vidro quebrado, em tradução livre.

A ideia do coração partido por um rompimento foi metaforizada por aplicações de cristais e texturas metalizadas que faziam alusão ao vidro quebrado, conceito que dá nome e norte à coleção. A transparência bastante recorrente e usada sem modéstia, bem como o design rústico de efeito inacabado e propositalmente deteriorado, além dos recortes, assimetrias, comprimentos diminutos e mantas cristalizadas, são recursos que deixam muito da silhueta à mostra (uma ferramenta de design recorrente no trabalho das estilistas) e representam a abertura da intimidade, são as feridas mostradas sem muito receio.

Apesar da fragilidade que o tema central da coleção incita, as estilistas buscaram explorar também a força encontrada na renovação, por meio dos já típicos códigos de performance encontrados no repertório da dupla e nos materiais mais rígidos que enfatizam essa ideia de destemor.

Calças cargo amplas e com forte perfume esportivo, as parcas combinadas com saias e vestidos fluidos, com pedrarias e plumas, as calças de couro com barras volumosas de efeito slouchy, além dos blazers e sobretudos estruturados chegaram à passarela para mostrar que o pesar, embora retratado de maneira tão bela, é inevitavelmente passageiro.

