Quanto Blake Lively pagou para usar vestido icônico de Britney Spears? Veja

Blake Lively repetiu vestido usado por Britney Spears há mais de 20 anos para o lançamento de 'É Assim Que Acaba', nos Estados Unidos

Um clássico! Blake Lively atraiu todos os olhares no "tapete rosa" na estreia de "É Assim Que Acaba”, para seu look nesta terça-feira, 06, em Nova York. Isso porque a atriz reutilizou o vestido icônico usado por Britney Spears em 2002, em Milão.

A atriz posou em uma peça de tule semitransparente usado pela princesa do pop há (pasmem!) 22 anos. A peça é uma criação de Donatella Versace e foi exibido por Britney em 2003, no desfile de Primavera/Verão 2003 da grife italiana.

No entanto, Blake não precisou gastar uma fortuna para conseguir a peça original. De acordo com o TMZ, a loira gastou US$10 mil (cerca de R$56 mil) na compra do modelito. Segundo fontes do site, Blake adquiriu o vestido na Tab Vintage, uma loja em Los Angeles especializada em roupas vintage. O acervo postou a roupa nas redes sociais, mas não incluiu o preço. Contudo, quando Blake perguntou o valor, ela ficou surpresa e simplesmente teve que ver a peça ao vivo.

Os insiders afirmaram que ela comprou o vestido há cerca de seis meses e estava esperando o momento perfeito para usá-lo. Apesar de ter feito algumas pequenas alterações, Blake não mudou o comprimento da roupa. Ela, inclusive, foi elogiada pela própria Britney, que disse aos contatos do portal ter ficado "lisonjeada", achado uma "homenagem legal" e que a atriz estava "adorável".

Foto: Getty Images

Ao revelar o look ontem à noite, Blake foi só elogios à Britney. "Eu amo tudo o que ela representa: amor, beleza, juventude, muito trabalho, determinação, força... Ela estava em contato com sua sexualidade e sua delicadeza…Britney Spears significa muito para mim, para sempre. Sou uma eterna fã de Britney. Quando eu vi que o vestido estava disponível, eu disse: "Eu preciso dele!", disse a estrela.

A escolha da atriz também repercutiu nas redes sociais. Isso porque a "coincidência" aconteceu poucos dias após a confirmação do filme biográfico sobre a estrela do pop. Uma internauta, por exemplo, acredita que Blake estaria tentando abocanhar o papel principal: "Ela quer um papel no filme [risos]", escreveu em um post no X.