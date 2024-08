Marca nórdica apresenta minimalismo com toque alternativo

Alfaiataria da MKDT chega com volumes amplos, design urbano e acabamentos com aspecto rústico. A coleção ainda traz uma nuance sensual

Quando nós olhamos para a trajetória da marca nórdica em suas apresentações na Semana de Moda dinamarquesa, com certeza uma das palavras que viria à nossa mente seria minimalismo. Mas muito mais do que o design repleto de quietude e das paletas neutras tão presentes no repertório da marca,

a MKDT explora uma proposta alternativa ao que entendemos como moderno.

O moderno, afinal, nem sempre precisa ser dramático, ser causador, impactante. A contemporaneidade

executada pela diretora criativa da marca, a dinamarquesa Caroline Engelaar, tem todo o trabalho artesanal como uma de suas principais bases.

Inspirada pelas mulheres fortes que a cercavam durante sua infância e juventude, Engelaar busca um visual feminino que remeta à independência, à liberdade de movimentos e à sofisticação que é tão inerente à estética escandinava: sem afetações e livre das amarras das últimas tendências.

O resultado é uma narrativa visual coerente e reconhecível. As formas amplas, o design com ar urbano e as intervenções orgânicas são alguns dos principais códigos da MKDT e que, aqui, se juntam aos

acabamentos de aspecto rústico, às texturas naturais marcantes e às peças trabalhadas com transparência que traziam uma nuance sensual mais potente à tranquilidade majoritária da

coleção.

Toques tão decorativos podem ser inéditos aos símbolos praticados por Engelaar, que aqui buscou fazer uma espécie de alusão aos movimentos que ocorrem na natureza, especialmente por meio dos ventos. “O nosso processo criativo começa com a elaboração de um conceito abrangente forte. Por intermédio e pesquisa cuidadosa e intuitiva, identificamos elementos que parecem certos para levar à passarela”, explicou a diretora criativa.