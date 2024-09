Terezinha e Carla Farag impulsionam transformação na saúde com tecnologia e visão inovadora

Quando Terezinha Farag de Oliveira começou a trabalhar como balconista em uma empresa de ortopedia, aos 19 anos, não imaginava que aquele emprego seria o início de uma jornada que revolucionaria o setor de saúde no Brasil.

Ao longo de 11 anos, enquanto trabalhava, cursou direito e passou a advogar. "Eu brinco que advogava para comprar batom, porque meu marido sustentava a casa. No entanto, após a morte precoce dele, me vi diante da necessidade de recomeçar, agora com duas filhas pequenas para cuidar”, conta.

Foi nesse momento delicado que a ortopedia voltou à sua vida. Um amigo de seu esposo sugeriu que ela assumisse projetos inacabados, e assim começou uma nova fase. “Quando disseram que havia um pedido pendente, eu me ofereci para cuidar dele. Eles ficaram surpresos, afinal, eu era advogada, mas eu já conhecia o ramo profundamente. Essa decisão, além de audaciosa, foi o ponto de virada que levou à criação da Technicare”, revela.

Após algum tempo oferecendo treinamentos na área, viu uma oportunidade de adquirir duas empresas. "Comprei as duas e mantive o nome. Nem pensei em mudar, só queria focar no crescimento e na inovação. Ao longo dos anos, me dediquei a transforma-la em uma pioneira, sempre com ética e seriedade”, diz.

Desbravar um ambiente dominado por homens não foi uma tarefa fácil. "Em muitos congressos eu era a única mulher. Foi preciso muita determinação para me destacar e conquistar meu espaço. Soube me posicionar com firmeza, ganhando o respeito de médicos e fornecedores, sem abrir mão dos meus princípios”, afirma.

Terezinha foi responsável por trazer as primeiras placas de titânio, que substituíram os antigos fios de aço usados em cirurgias craniomaxilofaciais. Outro marco foi a introdução do neuronavegador, um equipamento comparado a um GPS para o cérebro, que permitiu uma precisão inédita nas cirurgias cerebrais. "Ele possibilita que o profissional remova apenas os tecidos danificados, preservando os saudáveis. Foi algo que melhorou a segurança e a qualidade das cirurgias", explica.

Mesmo sem falar inglês, construiu parcerias com grandes fabricantes internacionais e nunca permitiu que a barreira do idioma limitasse sua visão. “Eu sabia que o Brasil precisava disso, então fui atrás. Não falar inglês nunca foi um problema, minha determinação sempre foi maior. Essa postura foi fundamental para firmar a Technicare como uma das principais distribuidoras de equipamentos de ponta no País, representando marcas, como a Zimmer Biomet, por 25 anos e sendo premiada 24 vezes como a melhor distribuidora em vendas”, narra.

Nos últimos anos, Carla Farag, sua filha, assumiu um papel fundamental na continuidade do legado. "Minha mãe trazia os clientes para dentro de casa e, desde pequena, eu convivia com médicos e discussões sobre o setor", relembra Carla.

Com formação em administração e MBA em marketing pela FGV, trouxe uma visão moderna e sustentável. Desde 2022, liderou a transformação do modelo de vendas diretas para um sistema de distribuição, com 18 distribuidores espalhados pelo Brasil. “Essa mudança foi essencial para ampliarmos nosso alcance e garantirmos que pessoas de todas as regiões, inclusive as mais distantes, tivessem acesso às melhores tecnologias”, explica.

Ela também implementou práticas de ESG, promovendo a sustentabilidade e a digitalização dos processos internos.

A educação continuada é outro pilar da marca. Desde 2004, envia profissionais da saúde para cursos no exterior e organiza encontros com convênios para apresentar as últimas novidades. “Nosso papel é garantir que tenham acesso às melhores ferramentas e conhecimento, para que as cirurgias sejam realizadas com a maior segurança possível”, ressalta Terezinha.

Com quase 40 anos de história, a Technicare segue firme em seus princípios. Para o futuro, mãe e filha compartilham a mesma visão. "Nosso compromisso é com a qualidade em todos os sentidos, dos produtos ao atendimento. Esse é o legado que minha mãe construiu e que eu levo adiante com muito orgulho", conclui Carla.

Terezinha reflete sobre sua trajetória com uma filosofia clara. "Na minha vida, não existe não. Se você me der um não, eu viro um gigante", finaliza.

Site:https://www.technicare.com.br

Instagram: @technicareltda