Em sua 3ª edição, Clube de Influência reúne influenciadores em São Paulo

Criado por Pedro Bandeira e promovido pela Koin Media, o Clube da Influência surgiu em abril de 2024 e já está em sua 3ª edição. Com vagas esgotadas, a última edição do projeto aconteceu em agosto e contou com a presença de importantes figuras públicas do mercado digital.

“O clube surgiu a partir do meu desejo em criar um ambiente saudável, onde figuras públicas e pessoas fortemente visadas possam expor suas fragilidades e necessidades, além de absorver conhecimentos específicos de suas áreas de atuação além de expandir seu networking compartilhando ideias e estratégias”, relata.

Dentre os conteúdos aplicados, estão temas como estratégias de marketing digital, educação financeira, inteligência emocional, dicas e lições aplicadas em monetização, a fim de transformar números de engajamento em retorno financeiro.

Tamanho projeto exige seletividade, existindo duas formas de participar dele. Podem participar do mesmo, pessoas selecionadas diretamente pelo CEO e, ainda assim, é necessário preencher um formulário expressando sua vontade e necessidade em participar. Também é possível se filiar por meio de um convite direto vindo de algum membro assíduo do clube.

Com mais de 10 anos de carreira no setor do entretenimento, Bandeira já trabalhou e participou de projetos com artistas de renome como Paula Matos, Gustavo Lima, Xand Avião, Luiza e Maurilio, Charles do Bronxs, Dilsinho, Zé Vaqueiro, Mari Fernandes, Zé Neto e Cristiano, entre outras figuras importantes.

O próximo encontro acontecerá entre os dias 12 e 13 de outubro.

Conheça Pedro Bandeira

Pedro Bandeira Koin é pai da pequena Eduarda, de 8 anos. Atualmente reside em Alphaville, São Paulo.

É palestrante, empresário, mentor de artistas e CVO da Koin Media, empresa focada em publicidade e lançamentos de projetos com artistas, experts e influenciadores. Sua experiência é baseada em 10 anos em conexão de carreira, gerada no mercado de entretenimento.

Sempre trabalhou com figuras públicas. Apaixonado pelo entretenimento, faz questão de aconselhar os artistas que lhe cercam ou passam por seu caminho em algum momento, pois, acredita que quanto mais capacitados e alimentados com uma mensagem positiva, mais eles serão capazes de gerar impactos positivos em seu público.