Com foco em sustentabilidade, Poliana Bentes transforma mercado e inspira outras mulheres

A empresária Poliana Bentes é uma figura de destaque no cenário da Amazônia. Ela transforma negócios e abre caminhos, criando soluções que unem sustentabilidade e desenvolvimento, tornando-se uma referência no mercado de consultoria empresarial e governamental na região.

Sua jornada começa em Oriximiná, interior do Pará, onde o exemplo empreendedor de sua mãe desperta nela o desejo de seguir um caminho próprio. "Cresci vendo minha mãe administrar sua papelaria, e aquele ambiente sempre me inspirou", relembra.

Anos depois, formada em administração e especializada em comércio exterior, Poliana inicia sua carreira na Federação das Indústrias do Estado do Pará, onde tem o primeiro contato com o setor industrial. “Ali começo a perceber o vasto potencial da Amazônia e o impacto que uma abordagem estratégica poderia ter na região”, revela. Além disso, hoje ela é doutoranda em administração na Universidade da Amazônia, reforçando seu compromisso com a formação contínua e o aprimoramento em sua área.

No Instituto Brasileiro de Mineração, ela começa como assistente administrativa, mas logo se destaca, assumindo a coordenação e a diretoria executiva do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará. “É nesse âmbito majoritariamente masculino que construí minha reputação com trabalho duro e uma visão diferenciada. Sempre acreditei que o conhecimento é a chave para abrir portas, e foi isso que me levou adiante. As dificuldades me moldaram, mas também me fizeram perceber que, com determinação, eu poderia ir além", reflete.

Em 2019, funda a Poliana Bentes Consultoria Empresarial, que nasce com o propósito de oferecer suporte a indústrias que desejam atuar na Amazônia, um local com peculiaridades legais, ambientais e culturais. “Focamos em construir pontes entre empresas e órgãos governamentais, facilitando a entrada de novos negócios e garantindo que as atividades respeitem a complexa legislação local. Na Amazônia, você precisa entender o território. Não basta querer crescer sem respeitar o meio ambiente e as pessoas. Oferecemos esse acompanhamento de perto, personalizando soluções para cada cliente", explica.

"Sempre tivemos um olhar atento à sustentabilidade, não só porque o mercado exige, mas porque acreditamos que esse é o único caminho para um crescimento duradouro. Entre meus serviços, estão o apoio de processos de licenciamento, relações institucionais e governamentais, e a consultoria estratégica voltada para o setor industrial”, completa.

Seu trabalho reflete sua capacidade de inovação e adaptação, algo que ela sempre buscou. "Minha missão é desenvolver negócios de maneira responsável, garantindo que cumpram as normas e cresçam de forma sustentável", diz.

Poliana também está comprometida em apoiar outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes. "Eu fui inspirada por mulheres incríveis que me ajudaram a chegar até aqui. Agora, faço questão de retribuir, estendendo a mão para outras que também desejam ocupar seus espaços", afirma.

Com um olhar voltado para o futuro, planeja expandir para outros estados, mantendo o compromisso com a qualidade e a ética. "Quero que minha marca continue crescendo, mas sempre com a essência que construímos: um trabalho focado em resultados e respeito pelas particularidades de cada um", conclui.

Site:https://polianabentes.com.br

Instagram: @polianabentesconsultoria