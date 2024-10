Mãe de Virginia mostra progresso no abandono de vício: 'Só três'

Após decidir abandonar vício, mãe de Virginia, Margareth Serrão, prova que está progredindo e deixa a filha orgulhosa; confira

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou que está progredindo em sua nova meta, de abandonar o cigarro, para melhorar a saúde. Alguns dias após tomar a decisão no consultório médico, a sogra do cantor Zé Felipe provou que está forte na promessa e está conseguindo reduzir as quantidades.

Nesta quarta-feira, 09, na parte da noite, a empresária então compartilhou com seus milhões de seguidores que está com muito orgulho da mãe. Isso porque, Virginia Fonseca soube que Margareth Serrão fumou apenas três cigarros, reduzindo sete unidades do que usava antes.

"E minha mãe começando o descigarro", compartilhou a influenciadora. Em seguida, a avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo falou como está o processo: "Fumei três cigarros hoje, mas porque sou viciada mesmo, entendeu? Sente falta, mas assim, não é minha boca que tá pedindo é o cérebro".

Virginia Fonseca então mostru admiração pela esforço da mãe. "Ela fumava 10 por dia... fumou só três! Orgulhosa da minha mamis também".

Ainda em seus stories, a apresentadora do SBT desabafou sobre estar com muitas dores de cabeça. A esposa de Zé Felipe então falou sobre a possibilidade de tirar o silicone por não saber mais o que fazer para não sentir os incômodos constantes e intensos em seu corpo.

Mãe de Virginia comove ao fazer presente para os netos lembrarem dela

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, resolveu voltar a bordar para fazer alguns itens personalizados para os netos. Nesta quarta-feira, 09, a vovó foi gravada pela esposa de Zé Felipe já colocando a mão na massa e, apesar de brincar com a situação, ela comoveu ao contar seu objetivo com os mimos feitos por ela.

Bordando uma toalhinha azul, a mãe da empresária brincou sobre ter adquirido uma "mania de vó" e logo em seguida comentou que os presentes confeccionados por ela poderão ser uma lembrança "eterna" para os seus quarto netos até na velhice. Vale lembrar que além dos filhos de Virginia, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ela tem o neto Gabriel, de seu filho William. Veja mais aqui!