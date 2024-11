Virginia Fonseca se emociona com surpresa ao reencontrar os filhos: ‘Minha vida’

Virginia Fonseca celebra reencontro com os filhos e ganha surpresa após passar um período longe cumprindo compromissos profissionais em São Paulo

Neste sábado, 2, Virginia Fonseca se emocionou ao reencontrar os filhos em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Após passar um período afastada das crianças em São Paulo para gravar seu programa no SBT, a apresentadora foi surpreendida com um presente especial e não conseguiu conter a emoção ao rever os pequenos.

Enquanto desembarcava de seu jatinho no aeroporto próximo à sua mansão, Virginia foi recebida com carinho pelas filhas mais velhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, que acaba de completar dois anos. Ansiosas na pista de pouso, as meninas prepararam uma surpresa especial e presentearam a mãe com lindos buquês.

Em um vídeo compartilhado nos Stories de seu perfil no Instagram, Virginia mostrou as pequenas correndo em direção ao avião, mostrando que estavam com saudades da mãe. Na legenda, a apresentadora celebrou o reencontro: 'Como fui recebida, minhas vidas', escreveu a influenciadora, que seguiu rumo à mansão acompanhada das filhas.

Ao chegar em casa, Virginia também teve um reencontro especial com seu filho caçula,José Leonardo, que está prestes a completar dois meses e estava nos braços da avó: “Meu príncipe lindo”, ela se derreteu pelo pequeno. Agora, a apresentadora deve curtir alguns dias de descanso com as meninas e também com o marido, Zé Felipe.

Vale lembrar que em recente conversa com o colunista Leo Dias, Virgínia disse que tomou a decisão de evitar viagens com o caçula porque as filhas mais velhas ficaram doentes quando viajaram logo depois do nascimento. "Eu estou evitando sair muito com ele. Com as Marias, eu viajava muito com elas, trazia muito para São Paulo”, afirmou.

“As duas tiveram bronquiolite, foi horrível, desgastante, fizeram fisioterapia. Então, eu estou evitando mudança de clima e trazer por causa disso, porque as duas foram puxado”, disse ela. Além disso, Virginia contou que José Leonardo é um menino muito tranquilo. "Ele está a coisa mais linda! Ele parece muito com a Maria Alice, quando ela nasceu”, se derreteu.

Virginia revela dificuldades em lidar com a fama dos filhos:

Na última sexta-feira, 1º, Virginia Fonseca abriu o coração sobre os desafios de criar os filhos diante da presença das câmeras. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora digital revelou que, embora compartilhe toda sua rotina com milhões de seguidores, se preocupa com o impacto da exposição na vida de seus três herdeiros com Zé Felipe.

