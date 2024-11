Virginia compara diferença em decisão sobre as Marias e José Leonardo

Virginia Fonseca explica o motivo para não ter levado o filho caçula, José Leonardo, para São Paulo e compara com o que aconteceu com as Marias

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou uma curiosidade sobre os filhos. Ela contou que decidiu não levar o filho caçula, José Leonardo, de 1 mês, para São Paulo durante sua temporada de trabalho na cidade por causa de algo que aconteceu com as filhas mais velhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a loira disse que tomou a decisão de evitar viagens com o caçula porque as filhas mais velhas ficaram doentes quando viajaram logo depois do nascimento. "Eu estou evitando sair muito com ele. Com as Marias, eu viajava muito com elas, trazia muito para São Paulo e as duas tiveram bronquiolite, foi horrível, desgastante, fizeram fisioterapia. Então, eu estou evitando mudança de clima e trazer por causa disso, porque as duas foram puxado”, disse ela.

Além disso, Virginia contou que José Leonardo é um menino muito tranquilo. "Ele está a coisa mais linda! Ele parece muito com a Maria Alice, quando ela nasceu e automaticamente é a minha cara. Ele está um gato, super saudável, super tranquilo. Eu estou super feliz com ele e as Marias”, comentou.

Por fim, a influencer comentou sobre a fama da filha do meio, Maria Flor, que é um sucesso na internet. "O povo ama a Maria Flor e eu entendo, ela é um meme ambulante. Ela é muito engraçada, e é dela. Ela senta para comer e é engraçado. Não sei se é a cara dela, é o jeito dela…”, contou.

O almoço de Virginia no SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou um detalhe de sua rotina de gravações no SBT. Nesta quinta-feira, 31, ela esteve nos estúdios da emissora para gravar mais um episódio do programa Sabadou com Virginia. Enquanto se arrumava, ela almoçou no camarim e fotografou sua refeição.

A esposa de Zé Felipe almoçou uma marmita com arroz integral, feijão, salmão grelhado e salada de alface. “Almocinho”, disse ela ao compartilhar a foto de sua comida.

Virginia contou que gravou com Fernanda Gentil e Joelma nesta quinta-feira. A estrela está em São Paulo há alguns dias para compromissos profissionais. Enquanto isso, sua família está na mansão de Mangaratiba para curtir os dias de descanso com as crianças.

Almoço de Virginia Fonseca no camarim do SBT

