Thais Fersoza compartilha fotos antigas e mostra semelhança com os filhos

Thais Fersoza é mãe de Melinda e Teodoro, frutos de seu casamento com sertanejo Michel Teló; apresentadora foi às redes provar semelhança

Thais Fersoza resolveu provar que os filhos são a sua cara! Mãe de Melinda e Teodoro, de sete e seis anos, frutos do casamento com Michel Teló, muitas vezes comparados pelos internautas com o pai. A apresentadora compartilhou nesta sexta-feira, 19, montagens comparando fotos antigas dela com as dos filhos para tentar provar o contrário.

Na montagem os pequenos aparecem lado a lado de fotos de quando Thais era criança. "E para quem diz que eles são a cara do pai. Desculpa, marido. Mas aí, eles estão a minha cara. Segue aqui uma singela tentativa de provar o contrário", disse a atriz, "Vamos dizer que são meio a meio, vai. Uma misturinha perfeita do papai e da mamãe", completou.

Os internautas então deram suas opiniões nos comentários: “Melinda a mamãe, já o Theodoro é todinho o Michel”, escreveu uma, “Eu amo essas montagens kkk. Eles claramente são uma misturinha, tem traços da mamãe e do papai. Por isso são tão lindosss”, ponderou outra, “E pq são loirinhos! Mas a melidinha é igual a vc pequena!”, justificou uma terceira.

Recentemente, Thais encantou seus seguidores ao mostrar que combinou seu look com o da filha, Melinda. Depois de visitar Madri, a atriz e apresentadora curtiu alguns dias na cidade de Barcelona na viagem em família. "A gente gosta de andar combinando mesmo", disse ela, contando que as duas gostam de usar looks semelhantes. "Mini eu! E a gente ama isso… Meu raio de sol!", escreveu.

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. A famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura.

Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz aos poucos ao lado do pai. A duplinha então cantou em inglês e mostrou que leva jeito para a coisa. Mamãe coruja, Thais Fersoza falou que o momento lhe emociona e diverte ao mesmo tempo.

"Lembrando desse dia e pensando: esse é o melhor vídeo da minha vida! Meu coração chega a disparar quando começa e lembro dessa homenagem! Eu choro, dou risada, volto pra ver os detalhes… Meus amores cantando juntinhos a minha música favorita! É longo? É, mas pra mim, vale cada segundo", disse ela. Confira!