Leandro: relembre a história do cantor que tem conexão especial com Maria Alice

Virginia e Zé Felipe ficam chocados ao ouvir Maria Alice falar sobre sua conexão especial com o tio falecido, Leandro; relembre a trajetória do cantor

Nesta quinta-feira, 18, Virginia Fonseca e Zé Felipe foram surpreendidos ao ouvir sua filha, Maria Alice, de apenas três anos, falar sobre sua conexão especial com o tio falecido, Leandro (1961-1998). Apesar de não ter conhecido o cantor sertanejo, a menina ‘conversa’ com ele e sabe alguns detalhes específicos da vida do familiar, que partiu há 26 anos.

Irmão de Leonardo e tio de Zé Felipe, Leandro seria tio-avô das herdeiras do cantor, Maria Alice e Maria Flor, que tem apenas um ano. Vale lembrar que o cantor alcançou grande sucesso na dupla sertaneja com seu irmão com sucessos como “Não aprendi a dizer adeus”, “Pensa em mim” e “Não olhe assim”, que continuam hits imbatíveis no sertanejo.

No entanto, a vida de Leandro mudou drasticamente depois que ele foi encontrado desmaiado. Exames feitos após o episódio revelaram um tumor em seu pulmão, já do tamanho de uma laranja. Ao buscar tratamento em um hospital fora do país, ele descobriu que se tratava de um câncer raro, com chances de sobrevivência abaixo de 40%.

O cantor iniciou o tratamento rapidamente e, em suas últimas aparições, apareceu bastante abatido devido à quimioterapia. Apesar de sua luta contra a doença, ele faleceu poucos meses após o diagnóstico, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele deixou sua esposa, Andréa Mota, e quatro herdeiros: Thiago Costa, Lyandra Mota, Leandro Mota e Leandro Borges.

Maria Alice tem conexão especial com Leandro:

Leandro também deixou uma enorme saudade para a família e um legado eterno, que já é compreendido pelas sobrinhas-netas. Recentemente, Virgínia revelou que sua filha mais velha pediu para ver fotos do tio-avô, mesmo sem tê-lo conhecido. Agora, ela também surpreendeu ao revelar que a pequena está ‘falando’ com o cantor.

Zé Felipe aproveitou para relembrar o momento e falou como tudo aconteceu: "Brincando, papai não sei o que, não sei, aí olhou pro lado e falou: 'né, tio leandro?', falei: 'que isso, menina?', sai fora veio, larguei ela lá", ele revelou em rom de brincadeira. Em seguida, Virgínia contou que a pequena gosta de usar chapéu para ficar igual ao tio ‘Liandro’.