Filho de Simone Mendes surpreende com pedido ao revelar que tem 'paquera'

Em momento descontraído, o filho de Simone Mendes divertiu a cantora com pedido inusitado ao contar que já possui uma 'paquera'

A cantora sertaneja Simone Mendes divertiu os seguidores ao compartilhar um registro descontraído com o filho mais velho, Henry, de 9 anos de idade. Durante um bate-papo com os internautas, a artistas foi pega de surpresa com uma revelação inesperada do herdeiro.

Através de seu Instagram oficial, Simone abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas por fãs. Em determinado momento, um seguidor questionou se o primogênito da famosa já tinha ‘uma paquera’.

Simone, então, abordou a questão ao lado de Henry. Usando um filtro engraçado do aplicativo, a irmã de Simaria deixou que o menino respondesse a pergunta. "Pior que tenho. Seja uma boa sogra, viu?", pediu ele, arrancando risadas da mãe.

Vale lembrar que além de Henry, Simone Mendes também é mãe da pequena Zaya, de 3 aninhos. Os dois são frutos de seu casamento com o empresário Kaká Diniz. O primogênito do casal, aliás, completará 10 anos de idade no próximo sábado, 3.

Simaria conta bastidores de participação em show de Simone

Simaria Mendes (42) surpreendeu os fãs ao subir no palco com a irmã, Simone Mendes (40), durante o evento Único, da dupla Jorge e Mateus, no início de julho, em Goiânia. À CARAS Brasil, a artista agradeceu o carinho do público, reforçou a saudade dos shows e ainda contou que tudo aconteceu após um convite da irmã.

"Eu tinha vindo à Goiânia para [passar as] férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", conta Simaria. Quando ela chegou ao local da apresentação, foi convidada pela irmã e pela dupla para subir ao palco.

"Foi mágico, foi muito especial participar do show ontem. Sentir a energia do público, a galera louca, gritando... Foi uma sensação maravilhosa, estou sentindo muita saudade de vocês", completa a artista, agradecendo ao público.

A artista, que está afastada da carreira musical desde 2022, subiu ao palco com a sobrinha e então cantou o sucesso Meu Violão e o Nosso Cachorro, deixando os fãs eufóricos. O momento também repercutiu nas redes sociais.