Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff surge radiante em novo vídeo

O pequeno Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, encantou ao dar um show de fofura com seu look julino; veja o vídeo

Filho da eterna Marília Mendonça (1995-2021) com o cantor Murilo Huff, o pequeno Léo, de 4 aninhos, encantou a web nesta quarta-feira, 24, ao surgir radiante em um novo vídeo. Esbanjando fofura, ele surgiu todo sorridente exibindo sua produção julina.

O registro foi compartilhado por Gabriela Versiani, namorada de Murilo, que apareceu se divertindo ao lado de Léo. "Viemos mostrar nosso look julino para vocês, galera", escreveu a influenciadora digital na legenda.

Encantado com o vídeo dos dois, o cantor fez questão de deixar um comentário especial na publicação da amada. "Amo vocês", declarou Murilo Huff, complementando a mensagem com um emoji de coração vermelho. Além do papai coruja, diversos internautas também se derreteram com o registro do pequeno Léo.

"Lindos demais!", disse uma seguidora. "O coração fica quentinho de tanto amor e carinho", falou outra. "Quanto amor num vídeo só!", destacou uma terceira. "Que vídeo mais fofooooo!", escreveu mais uma.

Recentemente, Murilo compartilhou um vídeo com várias imagens de momentos divertidos ao lado do herdeiro. Em seu Instagram oficial, o cantor sertanejo divulgou a música Me Caiu Tão Bem com registros do crescimento de Léo.

Vale lembrar que Murilo Huff possui a guarda compartilhada do filho com a avó materna, Dona Ruth, desde a morte de Marília Mendonça. A cantora faleceu em 2021, vítima de um trágico acidente aéreo.

O quarto luxuoso do Léo na casa do pai

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Léo, de quatro anos, tem um quarto novo e luxuoso para chamar de seu! O pai coruja renovou a decoração do quarto do herdeiro e exibiu os detalhes nas redes sociais para exibir os detalhes impecáveis do ambiente.

O quarto foi decorado com o tema de sistema solar. O ambiente conta com vários planetas pendurados no teto e com luzes embutidas, desenho de foguete na parede, uma barraca em formato de foguete, roupa de tema seguindo a temática de universo e tapete com desenho de astronauta.

Nas redes sociais, Murilo mostrou a reação do filho ao ver o quarto novo. Léo ficou com um sorrisão no rosto e muito feliz com a novidade. Inclusive, ele mostrou que adora o tema escolhido e já sabe o nome de todos os planetas; confira os registros!