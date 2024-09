O ator Carmo Dalla Vecchia usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, para compartilhar que o filho, Gabriel, de 5 anos, precisou engessar o braço

O ator Carmo Dalla Vecchia usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, para compartilhar que o filho, Gabriel, de 5 anos, precisou engessar o braço. Em um vídeo compartilhado no Instagram, o artista apareceu com o herdeiro no colo e deu detalhes do ocorrido.

"Se machucou, príncipe encantado? Mas acontece, não é? Por que quebrou? Porque acontece. Às vezes a criança está brincando, aprontando e fazendo arte. Mas é normal. Não é sua responsabilidade, não é, filho?! Papai tá errado de falar que você estava fazendo arte. Você só estava brincando. A gente que devia ter olhado melhor você. Coisa gostosa", declarou o ator.

Na legenda, o artista escreveu qual foi a reação do menino ao ferimento: “Agora papai descobriu que eu não sou homem aranha” - Pedro".

Nos comentários, os internautas, desejaram melhoras. "Vai melhorar logo né Pedro?!! Beijinho e dengo do papai são os melhores remédios!!". disse uma. "Melhoras Pedro! O amor do seu pai é tão imenso e lindo que ser ou não o Homem Aranha, não faz a menor diferença", escreveu outra. "Criança sendo criança!! Boa recuperação Pedro!! Beijos de carinho!!!", falou mais uma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carmo Dalla Vecchia 🦌 (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia confessa que tinha receio em ser pai

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Carmo Dalla Vecchia contou que precisou enfrentar o preconceito contra homossexuais para realizar o sonho da paternidade. Ele disse que recebia recado de pessoas próximas alertando sobre ataques que o filho, Pedro, poderia sofrer na rua. Vale lembrar que o menino é fruto de seu casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

"A gente tinha receio, mas eu comecei a observar que ao longo de todo o processo, o que as pessoas vinham me falar sobre os medos que poderiam acontecer, eram muito mais, às vezes, manifestação do preconceito individual dessas pessoas que iriam me falar, do que questões que eu queria enfrentar e que fossem questões realmente importantes e preocupantes", afirmou. Leia mais!