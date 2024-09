Filha de Virginia Fonseca tem reação inesperada ao ver o irmão sendo vacinado

Filha mais velha de Virginia Fonseca, Maria Alice reagiu de forma inesperada ao ver o irmão, José Leonardo, tomando a primeira vacina em casa

A influenciadora digital Virginia Fonseca flagrou um momento inusitado e encantador de sua filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. A família recebeu uma equipe de enfermagem em casa para aplicar a primeira vacina do recém-nascido José Leonardo. Porém, quem sofreu foi a primogênita.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou quando segurava o bebê para aplicar a vacina. Enquanto isso, Maria Alice observava e ficou comovida ao ver o choro do irmãozinho. Tanto que a menina também caiu no choro.

“Mas por que ela está chorando? Doeu nela, gente, a injeção?”, disse Virginia ao flagrar o momento para as redes sociais.

José Leonardo nasceu no último domingo, 8, em uma maternidade de Goiânia. Ele é o terceiro filho de Virginia e Zé Felipe e já está em casa com a família. Logo depois da chegada dele, Virginia Fonseca fez o teste do pezinho em José Leonardo em casa e ficou em choque ao notar semelhanças do pé dele com o de sua mãe, Margareth Serrão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Veja mais aqui.