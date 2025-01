Filha de Thaeme encanta ao surgir com novo visual: 'Tá amando'

A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o novo corte de cabelo de sua filha mais velha, Liz

Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao mostrar o novo corte de cabelo de sua filha mais velha, Liz, de cinco anos.

A cantora contou que a menina, fruto de seu casamento com Fábio Elias, quis mudar o visual e decidiu fazer uma franja. Após atender o pedido da filha, Thaeme compartilhou no feed do Instagram algumas fotos de Liz fazendo várias poses para exibir o novo corte.

"Mamãe, quero cortar franja… De primeira estranhou, mas agora tá amando! Fez até pose com carão, levantando o cabelo pra foto que ela mesmo sugeriu, arrasta pra ver kkkk!", escreveu a famosa na legenda da publicação, mostrando que a herdeira aprovou o novo visual.

Os fãs de Thaeme encheram o post de elogios. "Ela jogando o cabelo igual você faz, hahahaha! Mini Thaeme!", disse uma seguidora. "Ficou ainda mais linda", escreveu outra. "Meu Deus, que linda. Ficou uma moça hahahaha. Que amor", se derreteu uma fã. "Combinou muito", afirmou mais uma.

Além de Liz, Thaeme e Fábio Mariôto também são pais de Ivy, de três anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Thaeme se declara para o marido em data especial

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. No dia 22 de janeiro, completou 10 anos em que a famosa e Fábio Elias se casaram em uma cerimônia luxuosa em Cancún, no México, e ela compartilhou um vídeo recordando esse dia tão importante e se declarou para o marido, com quem tem duas filhas, Liz, de cinco anos, e Ivy, de três.

"10 Anos do nosso 2° sim, 1 década se passou, já pensou? Só de lembrar de cada ano juntos, passa um filme na cabeça... Tantos partiram, tantos permaneceram, tantos chegaram, inclusive nossas filhas, dando mais sentido a nossa vida... É desafiador, exige paciência, exige amor, exige resiliência, exige perdão para os dias que não estamos na primavera de nossas vidas... Que o Espírito Santo continue sendo o nosso guia, cada vez mais presente em nosso lar, derramando infinitas graças em nossas vidas! Obrigada por tantos momentos felizes (e pelos tristes também, pois nos fizeram mais fortes)... Que venham mais, pelo menos, umas 5 décadas, ok?! Te amo!", escreveu. Veja a publicação!

Leia também:Thaeme Mariôto abre o jogo sobre ter mais filhos: 'Dá vontade'