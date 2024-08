Filha de Juan Paiva completa 10 anos. Veja o quanto ela cresceu!

O ator Juan Paiva, que faz o João Pedro de Renascer, comemorou o aniversário de 10 anos da filha com novas fotos da menina nas redes sociais

O ator Juan Paiva está em festa nesta semana! Isso porque sua filha, Analice, completou 10 anos de idade na última quarta-feira, 28. Por meio das redes sociais, o papai coruja fez questão de comemorar a data especial.

Nos stories do Instagram, ele registrou momentos encantadores com a filha e mostrou o quanto a menina já cresceu. “O que era desespero virou alívio. Percebi que sozinho não consigo, sozinho não faz sentido. Você me fez ser o que sou hoje. Você é a minha maior vitória, o verdadeiro presente de Deus. Com você eu aprendo, me corrijo, me reeduco. Viva sua vida, minha filha. Viva essa vida. Viva você. Papaizão te amo muito e sempre vai estar aí ao seu lado, coisinha”, afirmou ele.

Analice é fruto do namoro de Juan Paiva com Luana Souza.

Vale lembrar que Juan e Luana estão juntos há cerca de 9 anos e são pais de uma menina, Analice, de 8 anos. Ele foi pai aos 16 anos de idade e falou sobre isso em uma participação no programa Encontro, da Globo. “No início é desesperador, mas é aquilo: viver o presente, dar um passo de cada vez porque Deus abençoa, eu acredito muito”, disse ele, e completou: “Minha mãe, meu pai e minha sogra foram importantíssimos nesse momento da gravidez da minha companheira. Sou muito grato. Desde sempre a minha mãe falava para mim: ‘não vai deixar de estudar, eu estou aqui com você e você continua aí seguindo seu sonho, seus objetivos. Vai dar tudo certo’”.

Filha do ator Juan Paiva completa 10 anos de vida - Foto: Reprodução / Instagram

