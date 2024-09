Emílio Dantas curte o dia de sol com os filhos gêmeos na praia

O ator Emílio Dantas aproveitou o dia ensolarado para passear com os filhos gêmeos, Roque e Raul, em uma praia do Rio de Janeiro

Emílio Dantas aproveitou o dia ensolarado neste sábado, 14, para ir para a praia com os filhos gêmeos, Roque e Raul, de dois anos.

O ator foi flagrado se divertindo com os herdeiros na areia da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para o momento de lazer, os gêmeos surgiram de bermuda estampada, enquanto o papai estava de bermuda e camiseta.

Vale lembrar que Roque e Raul são filhos de Emílio com a atriz Fabiula Nascimento. Em janeiro deste ano, o casal comemorou os dois anos dos meninos com um festão com o tema 'Carnaval'. "Teve festa e foi bom demais!! Feliz vida, meus filhos #R&R2", escreveu a artista ao mostrar as fotos da comemoração.

Confira as fotos:

Emílio Dantas com os filhos gêmeos na praia - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Emílio Dantas ganha recado de Fabiula Nascimento e dos filhos gêmeos

No ano passado, no dia da final da novela 'Vai Na Fé', da TV Globo, o ator Emílio Dantas, que fez sucesso como o antagonista Theo na trama, foi um dos convidados do programa Encontro com Patrícia Poeta e se surpreendeu com um depoimento especial de Fabiula Nascimento, e dos filhos gêmeos do casal, Raul e Roque.

"Oi meu amor, bom dia! Passando aqui para te dar parabéns mais uma vez por essa linda jornada em Vai na Fé, Theo realmente é um escrot*, ninguém suporta, pessoa horrorosa, que tenha o fim que ele merece no dia de hoje. Parabéns por essa construção, parabéns por essa dedicação, mais de um ano de trabalho se dedicando a um cara como ele e sem trazer nada para casa, você tem leveza no seu trabalho, você não se leva a sério e é um operário da sua arte e me ensina muito com isso. Parabéns!", disse a atriz, que na sequência apareceu com os herdeiros. Confira!