Cintia Dicker encanta com novos cliques da filha: 'Completamente apaixonada'

A modelo Cintia Dicker encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos de Aurora, sua filha com o surfista Pedro Scooby

Cintia Dicker explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar novos cliques de sua filha, Aurora, que fará dois anos em dezembro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou fotos em que a menina, fruto de seu casamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, aparece esbanjando fofura ao surgir usando uma camiseta branca e presilhas de laço no cabelo.

Ao dividir as imagens encantadoras, Cintia se derreteu por Aurora. "Eu sou completamente apaixonada por ela. Minha bbzuka", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação. Scooby e os outros internautas também reagiram ao post.

"Coisa linda de papai", disse o surfista. "Cintia dois. Cópia perfeita", afirmou uma seguidora. "Que maravilha de menininha. Esses olhos azuis-turquesa", escreveu outra. "Ahh linda demais", falou uma fã. "Lólinha, não resistimos ao seu charme e beleza, é muita fofura!", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Cintia Dicker comenta relação com Luana Piovani, ex de Pedro Scooby

A influenciadora digital e modelo Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, abriu o jogo sobre a convivência com Luana Piovani, ex do surfista. A atriz e o atleta ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais de três filhos: Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 8.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Cintia revelou como é a relação entre as duas. Luana Piovani e a companheira de Scooby passaram a ter mais contato após o primogênito do ex-casal decidir se mudar para o Rio de Janeiro para morar junto com o pai e a madrasta.

"Nós temos uma ótima relação. Eu conto tudo para tranquilizá-la. Fico imaginando se fosse o contrário, a minha filha que estivesse em Portugal. Também ia querer saber de tudo. Tem coisas que só nós, que somos mães, é que vemos", revelou ela, se referindo a preocupação da loira com o filho. Saiba mais!

Leia também:Cintia Dicker responde rumores de separação com Pedro Scooby: "Avisa a gente"