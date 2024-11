Bruna Biancardi mostra momento fofo de Mavie com Davi Lucca

A influencer Bruna Biancardi mostrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de um ano, com o irmão mais velho Davi Lucca, de 13 anos

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 12 milhões de seguidores. Atualmente na Espanha, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar.

No vídeo, publicado no Instagram Stories, Mavie aparece brincando em um escorregador com o irmão Davi Lucca, de 13 anos, filho do jogador com Carol Dantas.

Com um agasalho rosa, a pequena surgiu bastante sorridente no colo do irmão. Além de Davi e Mavie, Neymar também é pai de Helena, de cinco meses, com Amanda Kimberlly.

Mais filhos?

O jogador de futebol Neymar Jr pode se tornar pai pela quarta vez! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele estaria pensando em ter mais um filho com a influencer Bruna Biancardi.

Segundo a colunista, os amigos do casal já cogitam que eles podem aumentar a família em breve e dizem que o jogador de futebol se tornou um pai de família. Inclusive, os amigos dizem que vem mais um bebê por aí muito em breve, deixando até no ar um clima de que Bruna poderia estar grávida, mas sem confirmações.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, de Mavie, de um ano, com Bruna Biancardi, e de Helena, de cinco meses, do affair com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi entregou para os familiares uma caixa sofisticada com fotos de Mavie para guardarem de recordação. A caixa foi enfeitada com o monograma da menina e o tema da festa, que foi Ateliê de Arte. Dentro da maleta, os familiares receberam um quadro de acrílico com fotos do crescimento de Mavie do primeiro mês de vida até os 12 meses.

Leia também: Bruna Biancardi registra momento romântico com Neymar Jr