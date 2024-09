A cantora e ex-BBB Aline Wirley encantou os seguidores ao postar um ensaio fotográfico dos três filhos, Fátima, Antonio e Will

A cantora Aline Wirley encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 6, ao compartilhar as fotos de um ensaio fotográfico em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da Globo, se derreteu ao mostrar os três filhos, Fátima, de 10 anos, Antonio, de nove, e Will, de sete, posando juntos. Além disso, as crianças também surgiram com a mamãe e o papai, o ator Igor Rickli. Para os registros, a família combinou os tons dos looks.

Já na legenda da publicação, Aline se declarou para a família. "Meus filhos são a minha maior benção. Meu maior tesouro", afirmou a artista, recebendo o carinho dos internautas. "Incrível como eles se parecem!", disse uma seguidora. "Socorro! Quanta beleza numa foto só!", afirmou outra. "Um mais lindo que o outro", falou uma fã. "Ela se parece fisicamente com a mãe. Impressionante! Eram pra ser filhos mesmo!", comentou mais uma.

Confira:

Aline Wirley reflete sobre casamento em meio a período de obra

Em suas redes sociais, Aline Wirley sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Igor Rickli, a cantora é mãe de Fátima, Antônio e Will. Atualmente, o casal está em meio a um período de obras da nova casa e a artista aproveitou o momento para fazer uma reflexão.

"A gente vai ter muita história para contar. Já ouvi dizer que casais se separam, diante de uma obra ou reforma. E sim é provável que isso aconteça. É realmente bem desafiador. Construir é algo mutável, um paralelo com a vida. Mesmo que você tenha uma direção, provavelmente coisas vão mudar no meio do caminho, e não resistir as mudanças e as necessidades é a alma do negócio. [...] Quando fechamos os olhos e pensamos na nossa casa, estamos lá, nós e as crianças, no nosso lar do jeitinho que a gente sonhou. Estamos no caminho, caminho que nos desafia, mas que também fortalece nos laços e sonhos. E quanta beleza e gente incrível tem nesse caminho. Somos gratos", disse ela. Confira a reflexão completa!