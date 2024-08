Aline Wirley reflete sobre casamento em meio a período de obra

Aline Wirley fez uma bonita reflexão sobre casamento em meio a período de obras de sua casa. A cantora é casada com Igor Rickli

Em suas redes sociais, Aline Wirley sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Igor Rickli, a cantora é mãe de Fátima, de dez anos, Antônio, de nove, e Will, de sete anos.

Atualmente, o casal está em meio a um período de obras da nova casa e a artista aproveitou o momento para fazer uma reflexão. "A gente vai ter muita história para contar. Já ouvi dizer que casais se separam, diante de uma obra ou reforma. E sim é provável que isso aconteça. É realmente bem desafiador. Construir é algo mutável, um paralelo com a vida. Mesmo que você tenha uma direção, provavelmente coisas vão mudar no meio do caminho, e não resistir as mudanças e as necessidades é a alma do negócio", começou ela.

Em seguida, Aline refletiu sobre o sonho realizado. "Nessa empreitada nós confiamos inteiramente nos profissionais que estão construindo esse sonho com a gente, assim como confiamos em Deus e nesse universo que sempre nos mostra o caminho. O sonho da nossa casa, é sonhado em cada respiração, em cada trabalho que a gente faz, em cada conquista, todo santo dia, é isso já tem quatro anos. Foram muitas etapas até chegar até aqui, por isso a gente celebra a cada instante. Quando fechamos os olhos e pensamos na nossa casa, estamos lá, nós e as crianças, no nosso lar do jeitinho que a gente sonhou. Estamos no caminho, caminho que nos desafia, mas que também fortalece nos laços e sonhos. E quanta beleza e gente incrível tem nesse caminho. Somos gratos", finalizou.

Chegada dos irmãos

A chegada de novos filhos em uma família sempre desperta mudanças, principalmente quando se trata de adoção. E não foi diferente para Aline Wirley e Igor Rickli, que agora são pais de três crianças: Fátima (10), Will (7) e Antonio (9). Em entrevista à CARAS Brasil, o casal de artistas comentou sobre a mudança da rotina em casa e como o primogênito lidou com as novidades.

“O Antonio é muito generoso, ele está saindo desse lugar de filho único e precisa desconstruir o mundo que criamos para ele. Ele oscila, uma hora quer, outra hora diz ser ruim ter irmão; depois fala que ama ter irmão! É bem coisa de irmão mesmo, sabe? Mas a casa está com uma alegria, uma vivacidade... eles são nossos, nunca não foram”, conta.

Emocionado ao lembrar de como surgiu a chance de adotar as crianças, Igor revela que foi um verdadeiro amor à primeira vista. Ele revela que apesar de não estarem preparados para serem duas crianças, logo que descobriram que eles eram irmãos biológicos, não tiveram dúvidas de qual seria a escolha.

“Desde que a gente recebeu a foto deles foi uma invasão de amor, a gente entendeu que eles eram nossos. A princípio, era só um menino e aí, quando eu soube que tinha uma irmã junto e vi a carinha dela, falei: ‘Não vai ter condições, ela vai vir para cá’".