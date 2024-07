Umectação capilar: saiba como fazer e quais os tipos

Você provavelmente já viu muitas dicas de cuidados e tratamentos que tem o óleo de cabelo como produto principal. Uma delas é a umectação, que ajuda no processo de nutrição e previne o cabelo contra a quebra e o ressecamento. Para te ajudar a entender um pouco mais, aqui estão algumas características sobre este procedimento:

A umectação capilar é responsável por trazer, por meio de óleos, resistência dos fios às ações externas, como sol, poluição e procedimentos químicos. Esse tratamento capilar é focado em nutrição e tem como objetivo repor os nutrientes dos cabelos enfraquecidos a partir da reposição lipídica, tendo como consequência o tratamento da queda e quebra do cabelo.

A técnica é feita com óleos vegetais, em uma proposta de repor os nutrientes que foram perdidos. Em contato com o cabelo, esses óleos atuam de modo a homogeneizar o aspecto das mechas. Assim, tem-se um cabelo mais saudável e brilhante.

Além desses benefícios, a umectação também ajuda no controle do atrito entre os fios, o que faz com que haja menos nós e auxilia no fortalecimento, evitando quebras. Com os óleos certos, esse processo estimula o crescimento saudável do cabelo, e os fios que já estão danificados ganham a possibilidade de serem tratados.

Os cabelos cacheados e crespos tendem a ser mais secos, pois, por conta da curvatura, o comprimento recebe menos óleo. A umectação capilar vem como solução para espalhar o produto da raiz às pontas. Esse processo também ajuda a devolver o movimento, maleabilidade e balanço dos fios. Além disso, potencializa o brilho, minimiza o atrito e o embaraço e diminui a porosidade.

Como a umectação é feita com produtos que incluem óleos, esse tipo de tratamento é indicado de 15 em 15 dias para cabelos oleosos e lisos. Já para as mechas cacheadas e crespas, o procedimento pode ser feito em um intervalo de 7 a 10 dias.

Aqui estão os 4 principais tipos de umectação capilar:

Umectação tradicional

A técnica mais conhecida é a umectação tradicional. Nela, a aplicação é feita com os cabelos secos. Assim, separa-se mecha por mecha, de modo a facilitar a penetração do óleo, envolvendo os fios do comprimento até as pontas. Após isso, deve-se deixar o óleo agir por, pelo menos, 2 horas e, em seguida, lavar o cabelo com shampoo.

Umectação noturna

No tratamento noturno, as mechas terão mais tempo de contato com o potencial nutritivo do óleo, que será aplicado por todo o cabelo. Neste caso, é recomendado usar uma touca ou uma toalha de banho para evitar o contato dos fios com o travesseiro.

Umectação quente

Aqui, o óleo vegetal é levemente aquecido, seja em banho maria ou colocado de 10 em 10 segundos no micro-ondas. O aquecimento faz com que o óleo absorva melhor a fibra capilar e que suas propriedades atuem de forma mais rápida Porém, é importante realizar as etapas com cautela para não causar nenhum dano ao cabelo ou queimadura no couro cabeludo. A retirada do produto é feita após 40 minutos. Depois, lave o cabelo normalmente.

Umectação reversa

Na umectação reversa o cabelo é lavado antes e um novo processo entra em cena junto com o óleo: a hidratação. Assim, enquanto a máscara repõe a umidade, o óleo entra com a nutrição. Para realizar essa técnica, basta lavar o cabelo com shampoo, retirar o excesso de água e aplicar a máscara de hidratação. Em seguida, aplique o óleo apenas nas regiões mais danificadas e deixe a mistura agir por 30 minutos. Depois, basta enxaguar e finalizar as mechas.

