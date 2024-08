7 produtos incríveis para diminuir o frizz no cabelo

Quem nunca precisou lidar com os fios arrepiados? Embora estejam presentes em diferentes tipos de cabelo, especialmente nos mais secos, existem alguns produtos que prometem um maior controle das mechas.

O frizz pode ser causado por diversos fatores, seja pela umidade do ar ou pela falta de hidratação e cuidado dos fios. Uma opção para amenizar este problema é incluir na rotina capilar produtos com fórmulas hidratantes. Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtos com ação antifrizz para obter mechas ainda mais saudáveis.

Confira:

1. Sérum antifrizz, Kérastase - https://mercadolivre.com/sec/1U3BuTY

O sérum da Kérastase apresenta formato de spray, é dermatologicamente testado e garante fios fortes, resistentes e saudáveis. Além disso, ele fornece proteção térmica, hidratação e ação antifrizz.

2. Leave-in, Lola Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/1CCKntL

O leave-in Danos Vorazes, da Lola Cosmetics, promove o controle do frizz e proteção térmica. O produto atua como um finalizador, selando as cutículas e dando mais brilho ao cabelo.

3. Fluído reparador, Braé - https://mercadolivre.com/sec/1P3XSJ1

A Braé traz consigo o fluido finalizador reparador, que oferece praticidade para a rotina de hair care. Para todos os tipos de cabelos, o item hidrata, reconstrói e proporciona brilho intenso.

4. Creme 3 em 1, Elseve - https://mercadolivre.com/sec/1LegibX

Para cachos longos, fortes e com ótima definição, o creme 3 em 1 da Esleve é capaz de nutrir e selar os cachos com uma definição perfeita e tratamento potente.

5. Shampoo antifrizz, Tresemmé - https://mercadolivre.com/sec/1avwt41

O shampoo blindagem antifrizz da Tresemmé hidrata e restaura os fios sem danificar ou pesar. Ele pode ser usado diariamente para um maior efeito de maciez.

6. Kit shampoo + condicionador, Inoar - https://mercadolivre.com/sec/2jtZB5A

O conjunto shampoo e condicionador da Inoar auxilia no crescimento capilar e na diminuição da queda, tendo como resultado final mechas suaves, vitalizadas e de fácil manipulação.

7. Spray antifrizz, Truss - https://mercadolivre.com/sec/2Mm98bm

O spray antifrizz da Truss garante selagem e proteção térmica instantânea, além de manter os cabelos alinhados. O item possui ação antiumidade, oferece brilho extremo e facilita a escovação.

