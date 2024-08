Conheça alguns truques para eliminar o frizz no cabelo

O frizz é um problema que afeta pessoas de todas as idades e tipos de cabelo. Ele é o resultado de madeixas desidratadas, porosas ou danificadas. Você sabia que, além do banho quente, produtos que contêm álcool podem ressecar o cabelo e aumentar o frizz? Confira a matéria para descobrir outros fatores que causam os fios arrepiados:

O frizz no cabelo não indica necessariamente a falta de saúde capilar. Porém, pode ser um sinal de fios secos, desidratados e danificados. As condições climáticas também favorecem o surgimento do frizz. Isso ocorre porque, quando o cabelo está danificado, as cutículas abrem e permitem que a umidade do ambiente penetre nos fios, tornando-o mais eriçado e desarrumado.

Aqui estão algumas dicas para evitar as mechas arrepiadas:

Produtos adequados

O primeiro para combater o frizz é selecionar shampoos, condicionadores e máscaras que contenham ingredientes com capacidade de nutrição e hidratação, como óleo de argan e óleo de coco. Esses tratamentos, além de proteger, restauram a saúde dos fios.

Calor excessivo

O uso frequente de secadores, chapinhas e modeladores pode fragilizar a fibra capilar, facilitando o aparecimento do frizz. Por isso, sempre que possível deixe o cabelo secar naturalmente ou utilize um protetor térmico ou leave-in. Esses produtos vão proteger os fios dos danos causados pelo calor.

Procedimentos químicos

Os processos químicos, desde a tintura até o alisamento, retiram nutrientes importantes para o cabelo, facilitando a entrada de umidade e a aparição do frizz, além de deixar os fios mais porosos, com as cutículas abertas e quebradiças.

Pentes de madeira

Para desembaraçar o cabelo, a madeira é a melhor opção, pois, ao neutralizar a eletricidade das mechas, ela evita fios rebeldes, a quebra e não agride o couro cabeludo. Ademais, seu uso contínuo acelera o crescimento do cabelo e, aos poucos, as cerdas absorvem a oleosidade natural e nutrem as madeixas.

Fronha de seda

A seda causa menos atrito do que o algodão, auxiliando a manter a umidade natural dos fios. Coques e tranças também são boas opções para diminuir o frizz, mas jamais durma com o cabelo molhado, isso causa fios quebradiços pelo excesso de absorção de água.

Agora que você já sabe os principais causadores do frizz, confira alguns produtos para te ajudar a combater os fios rebeldes:

1. Shampoo Antifrizz, Tresemmé - https://mercadolivre.com/sec/2Cg2sEL

O shampoo antifrizz da Tresemmé hidrata e restaura os fios, selando as cutículas capilares. Diferente dos produtos com sulfato, ele não retira a proteção natural do cabelo, o que torna os fios mais frágeis e arrepiados.

Créditos/MercadoLivre

2. Toalha de banho, Nabaiji - https://mercadolivre.com/sec/2fsL9pE

Toalhas de algodão podem aumentar o frizz devido ao atrito que causam nos fios. Por isso, o modelo de microfibra da Nabaiji é ideal para secar as madeixas, mantendo a cutícula do cabelo selada.

Créditos/MercadoLivre

3. Óleo vegetal, Dermopac - https://mercadolivre.com/sec/2hnH4Hs

Para impedir mechas arrepiadas, o óleo vegetal de alecrim da Dermopac ajuda a nutrir e hidratar os fios, evitando que eles fiquem ressecados. Além disso, ele promove o crescimento capilar fortalece o cabelo.

Créditos/MercadoLivre

4. Protetor térmico, Salon Line - https://mercadolivre.com/sec/1EGkd42

O produto da Salon Line protege os fios dos danos causados por ferramentar que finalizam o cabelo, garantindo alinhamento, brilho e maciez.

Créditos/MercadoLivre

5. Leave-in, Elseve - https://mercadolivre.com/sec/1Cs2ZmF

Para evitar o frizz, um leave-in é uma boa opção. Isso porque estes produtos costumam ter carga positiva e ajudam a equilibrar a estática do cabelo., além de criar uma película protetora que minimiza a interação do fio com a umidade do ambiente.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.