A tendência pomegranate makeup tem o blush como protagonista

A tendência de beleza Pomegranate Makeup consiste em aplicar blush em excesso e espalhar o resto do produto na região dos olhos, lábios, têmporas, bochechas e no queixo. A estética é inspirada na paleta de cores da fruta romã, incluindo do rosa mais fechado até o vinho, com tonalidades intensas.

Confira alguns cosméticos disponíveis no Mercado Livre para arrasar no estilo Pomegranate Makeup:

1. Blush cremoso, Dailus - https://mercadolivre.com/sec/2YhE37H

O blush cremoso da Dailus é fácil de esfumar e de construir camadas. O item possui alta pigmentação e deixa um acabamento natural e brilhoso na pele. Não pesa no rosto, não craquela, desliza com leveza e garante conforto e hidratação durante o uso. Para complementar a make, ele apresenta manteiga de karité e vitamina E.

Créditos/MercadoLivre

2. Cream blush, Ruby Rose - https://mercadolivre.com/sec/1c32ErU

O cream blush Melu, da Ruby Rose, acentua as maçãs do rosto com um toque aveludado. O cosmético desliza suavemente sobre a pele e permite construir a intensidade desejada. Disponível em quatro cores, adiciona luminosidade ao visual em uma fórmula de longa duração.

Créditos/MercadoLivre

3. Blush cremoso, Vult - https://mercadolivre.com/sec/2tKakQJ

O blush cremoso 3 em 1 da Vult garante uma maquiagem radiante. Ele pode ser utilizado na boca, nos olhos e bochechas, permitindo a construção de camadas. O item não mancha, não remove outros produtos, proporciona vitamina E e é prático para carregar na bolsa e ser reaplicado ao longo do dia.

Créditos/MercadoLivre

4. Blush líquido, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/1Q6316s

O blush liquido da Vizzela proporciona efeito natural sem deixar textura na maquiagem. Sua textura líquida espalha facilmente, tem rápida absorção, boa pigmentação e resultado de longa duração, oferecendo um ar de saúde e pele corada. Além disso, o produto é vegano, hipoalergênico e cruelty-free.

Créditos/MercadoLivre

5. Blush líquido, Essence - https://mercadolivre.com/sec/2RK9E3N

O blush líquido da Essence garante aplicação rápida e prática. Com um acabamento leve, o cosmético oferece alta pigmentação e efeito natural para o dia a dia.

Créditos/MercadoLivre

6. Jelly blush, SP Colors - https://mercadolivre.com/sec/2Qjttfs

Novidade no mercado, o jelly blush da SP Colors pode ser aplicado nos lábios, bochechas e demais regiões de interesse. O kit com quatro unidades não precisa de retoques e combina perfeitamente com os tons de romã propostos pela estética Pomegranate Makeup.

Créditos/MercadoLivre

7. Blush Jelly, SP Colors - https://mercadolivre.com/sec/2uB8CZf

O item da SP Colors combina a funcionalidade de um blush e batom em uma única fórmula. Com uma textura gelatinosa e hidratante, ele desliza suavemente sobre a pele e é uma ótima opção para quem busca um efeito corado natural.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.