O que significa e como evitar o efeito rebote na pele?

A limpeza de pele é uma etapa crucial para a rotina de cuidados. A partir dela, retiram-se os resíduos de maquiagem, poluição, suor e produtos que ficam acumulados no rosto, como itens de maquiagem. Porém, o processo de higiene deve ser moderado para não prejudicar a pele e provocar o efeito rebote. Para entender melhor esse conceito, confira a matéria a seguir:

O efeito rebote atua como um mecanismo de defesa da pele. Essa condição ocorre quando a pessoa utiliza em excesso ou de forma inadequada produtos capazes de agredir a derme. Consequentemente, isso leva à remoção da oleosidade natural da pele. Portanto, as glândulas sebáceas são ativadas para compensar a perda e a oleosidade é intensificada, resultando no aparecimento de cravos e espinhas.

Outros sinais são a descamação, sensibilidade aumentada, acne, vermelhidão e coceira. Isso ocorre ao utilizar cosméticos inadequados ou higienizar a pele com mais frequência do que o recomendado, por exemplo.

Por apresentarem uma produção muito maior de sebo, a pele mista e a oleosa são aquelas que mais podem sofrer com esses efeitos indesejados. Para evitar o cenário, realize a limpeza de pele somente quando for necessário, de preferência duas vezes ao dia, em cuidados diurnos e noturnos. Além disso, atente-se à temperatura da água e à formulação na hora de escolher os produtos adequados para o seu tipo de pele. Cosméticos inapropriados podem alterar a barreira de proteção natural.

Após a lavagem, é essencial hidratar a pele para manter o aspecto saudável e, caso adicione um novo produto para a rotina de skincare, realize a inserção aos poucos para observar a reação da derme durante o processo.

O efeito rebote pode acontecer em todos os tipos de pele. Porém, por ter uma produção maior de sebo, as peles oleosas e mistas são as que mais sofrem com esse processo. Confira algumas sugestões de produto para uma melhor rotina de cuidados:

1. Gel de limpeza, Avène - https://mercadolivre.com/sec/1RYoWnd

O gel de limpeza e purificante facial é indicado para pele oleosa e sensível, pois não resseca, auxilia no controle da oleosidade e prevenção do efeito rebote. Além disso, a apresenta ação calmante e antibacteriana para proteger a pele contra agressões externas.

Créditos/MercadoLivre

2. Sabonete facial, Garnier - https://mercadolivre.com/sec/1i6wsAm

O sabonete da Garnier oferece três benefícios em um único produto: limpeza, esfoliação e tratamento. Sua fórmula contém ácido salicílico e vitamina C, auxiliando no combate de cravos e espinhas.

Créditos/MercadoLivre

3. Loção hidratante, CeraVe - https://mercadolivre.com/sec/2Dxo3ye

A loção hidratante da CeraVe restaura a barreira protetora da pele, proporcionando hidratação contínua em um item leve e que não obstrui os poros.

Créditos/MercadoLivre

4. Sérum facial, Bioage - https://mercadolivre.com/sec/2xnRkfJ

O sérum facial da Bioage é hipoalergênico, ou seja, diminui as chances de uma possível reação alérgica. Ele também não possui parabenos, sendo ideal para peles sensíveis.

Créditos/MercadoLivre

5. Protetor solar, Dermage - https://mercadolivre.com/sec/1P4FJ9V

O protetor solar da Dermage apresenta fator de proteção 50 e resistência à água e ao suor. Recomendado para todos os tipos de pele, o item é vegano e livre de crueldade.

Créditos/MercadoLivre

