Mob wife aesthetic: conheça e veja como aderir a tendência

A estética Mob Wife (“esposa da máfia” em inglês) ganhou muito destaque nas redes sociais, principalmente no TikTok. A trend consiste em uma fusão do glamour vintage com elementos modernos, resultando em um visual marcante e extravagante.

Cabelos volumosos, maquiagem marcada, estampas em animal print, acessórios dourados são apenas alguns dos elementos que compõem essa tendência. É por meio da moda e de peças exuberantes que o estilo consegue refletir todo o glamour.

Outros elementos que aparecem nos vídeos compartilhados no TikTok são os casacos com pêlos, tamancos com salto, chapéus pretos e óculos escuros. É importante apostar na sofisticação, com colares, brincos, anéis e pulseiras para complementar o visual.

Se identificou com o estilo? Que tal incorporar alguns elementos dessa tendência? Aqui estão algumas sugestões de peças disponíveis no Mercado Livre:

1. Óculos escuros, Lux Semi Joias e Acessórios

O óculos de sol feminino é resistente, durável e se encaixa perfeitamente na proposta Mob Wife. O formato arredondado traz um toque moderno e elegante ao visual.

2. Salto grosso, Modarpe

A sandália com salto grosso de 12cm da Modarpe é ótima para a tendência de 2024, pois proporciona ousadia e sensualidade para qualquer mulher.

3. Brinco dourado, Mafê Acessórios

O brinco de asa amassada proporciona modernidade com um toque artístico. Pensado para mulheres que buscam originalidade e ousada, ele é capaz de criar um efeito visual surpreendente.

4. Casaco de pele sintética, Genérica

Uma boa opção para a temporada de inverno é o casaco de pele sintética da Genérica. Térmico, ele oferece glamour e conforto para os dias de frio.

5. Batom semimatte, Catharine Hill

Com longa duração e acabamento fosco, o batom da Catharine Hill apresenta cor intensa, aplicação precisa e um resultado impecável.

