Maquiagem natural é grande aposta para o dia a dia

A tendência “no makeup” é uma grande saída para a rotina, pois é versátil e valoriza a beleza natural. Ela consiste em uma maquiagem leve que prepara a pele e cria uma ilusão de que você não está maquiada. Para ficar por dentro desse conceito, aqui estão algumas dicas de como realizar uma produção natural:

O primeiro passo para qualquer maquiagem bem feita é uma rotina de skincare aplicada corretamente. Esse cuidado garante a saúde da pele e faz com que ela tenha uma textura mais agradável e uniforme. O ideal, portanto, é investir em produtos que ofereçam limpeza, proteção e hidratação.

Para criar uma aparência natural, aposte em primers com acabamento iluminado ou efeito glow. Em relação ao corretivo e a base, opte por aqueles que ofereçam cobertura leve e aplique apenas nas áreas necessárias com delicadeza.

Em uma make natural, o blush não deve ser tão marcante. Aplique-o suavemente nas maçãs do rosto e na ponta do nariz, mas tenha bastante cuidado para não exagerar. Para a boca, um lápis delineador de lábios pode ser utilizado no contorno, oferecendo maior volume. Finalize com o gloss.

Por fim, a escolha das sombras desempenha um papel fundamental para a composição de um olhar natural. Prefira tons neutros, como marrom ou rosa suave. Essas cores realçam a beleza dos olhos, criando uma aparência discreta.

Agora que você já sabe como reproduzir o estilo "no makeup", confira alguns produtos para arrasar nas produções!

1. BB Cream, L'Oréal Paris - https://mercadolivre.com/sec/26cpvMZ

O BB Cream da L’Oréal Paris hidrata e suaviza as imperfeições com um acabamento natural, minimizando a aparência dos poros. Além disso, possui proteção contra os raios UV e ação antibrilho, para uma performance que dura o dia inteiro.

2. Cleansing Oil, Hada Labo - https://mercadolivre.com/sec/2VjUi7P

O demaquilante da Hada Labo é um dos queridinhos nas rotinas de limpeza facial, garantindo uma pele limpa, saudável e iluminada.

3. Paleta de sombras, Océane - https://mercadolivre.com/sec/12x3Yd9

A paleta de sombras da Océane promove alta fixação e pigmentação. Seu tamanho compacto facilita o transporte e as nove opções de cores são perfeitas para criar um olhar marcante para diversas ocasiões.

4. Iluminador em gel, BM Beauty - https://mercadolivre.com/sec/2KKDhqY

O marmalade iluminador apresenta acabamento brilhante e fórmula livre de parabenos. A cor chantilly é versátil e se adapta a todos os tons de pele, corrigindo as imperfeições.

5. Blush 3 em 1, Vult - https://mercadolivre.com/sec/2rVJKer

O blush 3 em 1 da Vult proporciona um rosto corado e textura cremosa. Ele pode ser utilizado na boca, nos olhos e no rosto, e sua fórmula leve permite a construção de camadas, entregando um tom incrível para completar sua make.

