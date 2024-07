Cuidados com o corpo: 8 produtos incríveis para o dia a dia

Cuidar da pele é fundamental para que ela se mantenha sempre linda e saudável, não é mesmo? E para isso, existem diversos produtos de ótima qualidade que vão fazer toda a diferença no dia a dia. Para te ajudar a garantir os melhores, selecionamos 8 cosméticos para o corpo que você precisa conhecer e adicionar na sua rotina. Tem de tudo: óleo de banho e muito mais! Confira e escolha seus favoritos no Mercado Livre:

1. Creme hidratante, Cetaphil - https://mercadolivre.com/sec/1rMpgGo

Se você busca uma hidratação intensa e duradoura de até 48 horas, o creme hidratante Cetaphil é a escolha ideal. Enriquecido com óleo de amêndoas, o produto tem rápida absorção, é hipoalergênico e livre de fragrâncias e parabenos. Além disso, pode ser usado todos os dias, sendo perfeito para peles secas e sensíveis.

Créditos/MercadoLivre

2. Óleo de limpeza hidratante, CeraVe - https://mercadolivre.com/sec/1oXpwku

O óleo de limpeza remove os resíduos sem danificar a pele, eliminando as impurezas, nutrindo e hidratando de imediato. O produto da CeraVe, por sua vez, apresenta rápida absorção e serve para todos os tipos de pele.

Utilizado durante a manhã e à noite, o óleo acalma e proporciona a sensação de conforto, mantendo a barreira cutânea natural sem rachar ou bloquear os poros. Ele deve ser aplicado com uma massagem suave na pele umedecida até emulsionar.

Créditos/MercadoLivre

3. Óleo restaurador, Bio-Oil - https://mercadolivre.com/sec/1eDKaq3

Em outra vertente, o óleo de tratamento contribui para uma melhor aparência de estrias, cicatrizes, manchas e linhas de expressão. Sua fórmula é vegana e sem testes em animais traz o exclusivo Purcellin Oil, que facilita a absorção e não é gorduroso, hidratando e uniformizando a pele.

A ação do produto – que contém vitamina A, E e óleos vegetais naturais – previne a formação de estrias e melhora a textura das já existentes. Em caso de uso durante a gravidez, é recomendado consultar um médico.

Créditos/MercadoLivre

4. Creme corporal antiestrias, Isdin Woman - https://mercadolivre.com/sec/1PLmfEZ

Com evidências clínicas quanto a eficácia na prevenção e redução de estrias, o Woman Isdin é um creme corporal vegano de rápida absorção que potencializa a elasticidade da pele. Contendo centella asiática, óleo de rosa mosqueta e vitamina E com ação antioxidante, a hidratação profunda está garantida!

Créditos/MercadoLivre

5. Óleo de banho, Bioderma - https://mercadolivre.com/sec/1t9vfBU

Para aprimorar a rotina de banho, o óleo de higiene da Bioderma atua com uma fórmula que acalma e protege agressões externas que causam o ressecamento da pele. O produto emite quase que instantaneamente uma sensação de conforto, pois diminui a irritação e hidrata por 24 horas.

O óleo apresenta textura cremosa sem ser oleosa, e não contém sabão. Além disso, possui fragrância cítrica e é composto por biolipídios à base de plantas – que acalma a impressão de repuxamento e fortalece a resistência da pele – e niacinamida – que garante a hidratação a longo prazo.

Créditos/MercadoLivre

6. Creme para pés, Ureadin Podos, Isdin - https://mercadolivre.com/sec/231m6Tn

Os cuidados com o corpo não excluem os pés. E foi pensando nisso que a Isdin lançou o creme para pés, que protege contra a fragilidade cutânea, repara os ressecamentos e previne futuras complicações. A presença de rosa mosqueta e bioecolia ajudam na diminuição da coceira e sensação de incômodo nos pés.

Ideal para os pés frágeis, o produto hidrata e restaura a barreira cutânea, controlando a secura e evitando fissuras, sendo perfeito para pessoas com diabetes que costumam ter os pés expostos e desejam um aspecto mais saudável.

Créditos/MercadoLivre

7. Hidratante Epidrat Corpo Intensivo, Mantecorp - https://mercadolivre.com/sec/2tDDZ4h

O Epidrat Corpo Intensivo é um hidratante com foco em peles secas, tendo ação de até 24 horas. Para obter os efeitos desejados, é formulado com glicerina e ceramidas, ideais para o combate contra o ressecamento do corpo. Os ingredientes e a ausência de fragrância não deixam a pele com sensação pegajosa e não tem potencial de causar alergias.

A marca atua há mais de 40 anos no mercado e lidera o ranking entre os laboratórios brasileiros – em prescrição médica e em vendas –, tendo como objetivo trazer produtos eficientes e comprovadamente seguros que atendam às necessidades de pele das pessoas.

Créditos/MercadoLivre

8. Loção hidratante Milk, Nivea - https://mercadolivre.com/sec/2uB8qka

A loção hidratante da Nivea foi desenvolvida para hidratar e nutrir a pele por até 48 horas. Indicado para pele seca e extrasseca, a textura cremosa oferece a sensação de maciez, protegendo a pele do ressecamento. Sua fórmula possui óleo de amêndoas, que evita a perda de umidade e proporciona um aspecto saudável. O produto não é indicado para uso no rosto.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.