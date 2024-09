Coturno: o ícone versátil que conquistou a moda urbana

O coturno é um tipo de calçado que originalmente concebido para atividades militares e trabalho pesado. Porém, ele ganhou destaque para a moda urbana e casual, conquistando um público fiel de admiradores.

Com um estrutura robusta e geralmente confeccionados em couro, os coturnos costumam ter um cano alto, que cobre o tornozelo, e são reforçados com solas de borracha. Essa construção permite um suporte firme, conforto e proteção adicional aos pés e tornozelos.

O coturno costuma ser associado a um estilo alternativo e rebelde, com inspiração nos movimentos punk e o grunge. Porém, ele também pode ser integrado a uma estética simples, combinando com jeans, saias e vestidos.

Confira alguns modelos de coturno disponíveis no Mercado Livre:

1. Coturno, Falcucci - https://mercadolivre.com/sec/1Tkb8oZ

Última moda entre as blogueiras, o coturno da Falcucci oferece uma pegada fashionista para qualquer look, deixando um visual mais moderno e despojado. Ele pode ser utilizado com diferentes trajes e apresenta salto tratorado.

2. Bota coturno, Luranto - https://mercadolivre.com/sec/14x3JFa

A bota preta da Luranto é confortável, moderna e garante um acabamento casual e moderno para as produções. Ela é adequada para diferentes estilos e possui solado tratorado, palmilha confortável e muita beleza!

3. Coturno com zíper, Johncat - https://mercadolivre.com/sec/2SoE6A6

O coturno de solado tratorado da Johncat é ideal para quem gosta de um look elegante e confortável! Com um toque urbano, pode ser combinado com peças leves ou ousadas, para um guarda-roupa repleto de atitude!

4. Coturno salto médio, Io Online - https://mercadolivre.com/sec/31y91dJ

O coturno de salto médio da Io Online é uma ótima opção para um visual versátil. Confeccionado em material de alta qualidade, proporciona conforto e durabilidade. Além disso, a peça conta com fechamento frontal e elásticos laterais para a regulagem dos pés.

5. Coturno salto baixo, Variety Shop - https://mercadolivre.com/sec/1zk6mjq

A bota feminina de cano curto da Variety Shop apresenta solado em borracha e acompanha uma bolsa. A linha oferece produtos confortáveis, de alta qualidade e acabamento e com muito estilo!

6. Coturno tratorado, Variety Shop - https://mercadolivre.com/sec/1bvfsUx

O conjunto coturno e bolsa tira colo agrega valor a qualquer estilo e ainda realça o charme do look básico do dia a dia.

