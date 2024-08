Butterfly Cut: conheça o corte de cabelo mais procurado pelas fashionistas

Inspirado pelo movimento das asas de uma borboleta, o Butterfly Cut (“corte de borboleta”, em inglês) ganhou popularidade no mundo da beleza por ser um estilo repleto de camadas e com muita leveza. O estilo surgiu entre as décadas de 70 e 80, mas ganhou ainda mais destaque nos anos 90 com a influência de atrizes famosas e voltou com tudo para 2024.

O corte é caracterizado por um degradê em vários níveis do cabelo, criando diferentes camadas de comprimento, que vão desde o queixo até às pontas, resultando em um visual delicado. Projetado para que as camadas mais longas se sobreponham de forma delicada, a tendência é perfeita para adicionar volume aos fios.

Visto por trás, oferece um ar de leveza e movimento, e, de frente, contorna e valoriza o rosto. Com uma franja mais longa e o comprimento em camadas, o corte é um dos mais pedidos nos salões, pois oferece um resultado muito funcional para o dia a dia.

Além disso, sua versatilidade permite que ele seja adaptado em diferentes comprimentos e tipos de mechas. Contudo, cabelos com química podem ter um aspecto mais ralo. Confira alguns produtos para potencializar o Butterfly Cut:

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.