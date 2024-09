Beauty Trends: confira as melhores ofertas em beleza no Mercado Livre

Com vitamina C e FPS50, essa base garante acabamento glow super natural para o dia a dia, além de possuir ação antioxidante que ajuda na renovação da pele. Também garante um acabamento matte suave, controla a oleosidade e o brilho e não obstrui os poros.

Se você está sempre por dentro das novidades do mundo da beleza, não pode perder essa lista! Selecionamos 10 produtos que são tendências de cuidados com o corpo, rosto e cabelo e que vão fazer tooooda a diferença na sua produção. Tem de tudo: makes, perfumes, secador de cabelo e muito mais!

Com alto poder de limpeza e purificação, a fórmula desta água micelar capta e elimina as impurezas e maquiagem, revelando uma pele perfeitamente limpa, reequilibrada e suave sem agredi-la.

Com uma gama de cores super pigmentadas, esse batom possui acabamento matte e com duração de até 16 horas.

Este perfume é ideal para mulheres que têm o poder de mudar o mundo ao seguir seus maiores sonhos. A fragrância floral e chipre conta com uma essência de pétalas de rosa de Esparta da Turquia feita exclusivamente para Lancôme, junto com uma rosa de cem pétalas cultivada na França e super infusão de jasmim com pêra e pimenta rosa.

9. Perfume EDP Lady Million, Paco Rabanne: https://mercadolivre.com/sec/341PDEA

Floral e frutado, este perfume é ideal para mulheres poderosas e confiantes. Para ele, a Paco Rabanne selecionou um buquê de Flores Brancas sofisticadas e muito femininas, com frutas e um fundo doce bem marcante, com um toque de mel. O frasco é inspirado no diamante Regente - famosa pedra, em exposição no museu do Louvre, em Paris - multifacetado, dourado, revelando todo o luxo do ouro e das joias.