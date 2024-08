All jeans: 8 peças fantásticas para aderir ao estilo

Popularizada na década de 90, a moda “all jeans” voltou com força nos últimos anos, combinando calças, camisetas e jaquetas. A tendência consiste em utilizar peças de roupa feitas inteiramente de jeans, criando um look monocromático e requintado. Para te ajudar a garantir jeans incríveis no guarda-roupa, preparamos uma lista com 8 peças disponíveis no Mercado Livre.

Confira: