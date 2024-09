Travesseiro, creme, vela aromática e mais: 11 itens para garantir uma boa noite de sono

Confira itens incríveis para garantir no Mercado Livre

Não é segredo que uma boa noite de sono traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, não é mesmo? Dormir bem ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente. Também melhora a memória e capacidade de concentração, facilitando o aprendizado e desempenho nas atividades diárias, regula os hormônios do estresse, promovendo maior equilíbrio emocional, melhora o humor e muito mais. E para te ajudar a garantir uma noite de sono de qualidade, preparamos uma lista com 11 produtos que vão fazer toda a diferença na sua rotina. Tem de tudo: travesseiro, creme, vela aromática e muito mais! Confira e escolha seus itens favoritos no Mercado Livre: 1. Máquina com ruído branco, CCS: https://mercadolivre.com/sec/1YtrWBw Essa máquina ajuda a melhorar a qualidade do sono e a concentração, garantindo um ambiente propício para a hora de dormir. Inclui seis sons suaves: chuva, floresta, ondas, fluxo, canção de ninar e ruído branco (semelhante ao som do útero materno).

2. Kit Boa Noite Cuide-se bem, O Boticário: https://mercadolivre.com/sec/2z7w5W6 Esse kit conta com um hidratante, uma loção, um body splash e dois sabonetes com camomila em suas fórmulas, garantindo relaxamento para a hora do sono.

3. Óleo corporal relaxante, Weleda: https://mercadolivre.com/sec/31K4si3 Perfeito para ser utilizado após um dia estressante, esse óleo corporal ajuda a relaxar e cria uma sensação de bem-estar.

4. Super Gummy Melatonina: https://mercadolivre.com/sec/2332Le6 Esse suplemento em forma de bala mastigável possui, em sua fórmula, melatonina e vitaminas B3 e B6. Com um aconchegante sabor de laranja e extrato de camomila, ajuda a promover um sono de qualidade.

5. Máscara de dormir, Midy: https://mercadolivre.com/sec/2uZL7wE Feita de algodão macio, essa máscara de dormir é leve e respirável. Seu design ajustável se adapta ao formato do rosto, além de possuir funcionalidade Bluetooth. Com fones de ouvido integrados, permite que você escute suas músicas, podcasts ou meditações favoritas enquanto dorme.

6. Spray Sono Reparador, Noomana: https://mercadolivre.com/sec/2k4BNDA Esse spray ajuda a minimizar a agitação mental ao longo da madrugada, auxiliando na retomada do sono e contribuindo para um acordar mais descansado. A fragrância funcional concentrada deste produto é exclusiva e contém ativos botânicos 100% naturais, com propriedades relaxantes.

7. Travesseiro camomila, Nabeles: https://mercadolivre.com/sec/1iqcqih Esse travesseiro combate insônia, estresse e dores de cabeça com tecnologia relaxante que alivia os sintomas. Seu tecido é feito com fibras de soja e bambu, e revestido com moléculas de camomila que proporcionam um sono tranquilo e relaxante.

8. Chá relaxa camomila e maracujá, Leão: https://mercadolivre.com/sec/2ePRtnJ Desfrute de uma pausa relaxante com esse chá, que combina a suavidade da camomila com o sabor tropical do maracujá, criando uma experiência única que acalma e conforta. Além de ajudar no relaxamento, é um excelente digestivo.

9. Umidificador de ar e luminária, Wap: https://mercadolivre.com/sec/1MJCWza Dê um novo ar a sua casa com esse umidificador. Com reservatório de 4 litros e sistema ultrassônico, ele proporciona a névoa fria e silenciosa por até 12 horas de funcionamento. Além disso, possui iluminação com mudança de cor e compartimento para aromas, criando um ambiente calmo e saudável.

10. Colchão ortopédico Queen, Emma: https://mercadolivre.com/sec/14WzHrP Recomendado para combater dores nas costas devido ao seu alto grau de firmeza, este colchão possui propriedades ortopédicas, favorecendo o alinhamento da coluna e aliviando pontos de estresse corporal para um relaxamento mais intenso durante o repouso noturno.

11. Kit velas aromáticas, Aromas de Luz: https://mercadolivre.com/sec/1k1XRoC Crie uma atmosfera relaxante e perfumada em sua casa com esse kit de velas aromáticas de lavanda e capim-limão. O aroma suave e relaxante de lavanda irá acalmar seus sentidos, enquanto o frescor revigorante do capim limão traz uma sensação de vitalidade ao ambiente.

